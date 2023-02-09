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Отыгрались с 0:2. Манчестер Юнайтед - Лидс 2:2. Видео голов и обзор матча

Англия
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Смотреть видео обзор матча Манчестер Юнайтед - Лидс, чемпионат Англии, 8 февраля 2023

Отыгрались с 0:2. Манчестер Юнайтед - Лидс 2:2. Видео голов и обзор матча

фото - Getty Images

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Вашему вниманию видеообзор перенесенного матча 8-го тура АПЛ Манчестер Юнайтед – Лидс. Гости лучше начали поединок и дважды забили в первом тайме. Но красные дьяволы нашли в себе силы отыграться после перерыва. Рашфорд забил свой уже 11-й гол в текущем чемпионате, напомнил о себе и Джейдон Санчо. МЮ на два очка отстает от Сити и на три опережает Ньюкасл. Лидс на один балл опережает находящийся в зоне вылета Эвертон.

Чемпионат Англии, восьмой тур

8 февраля. Манчестер, "Олд Траффорд"

"Манчестер Юнайтед" – "Лидс" 2:2

Голы: Рашфорд 62, Санчо 70 – Ньонто 1, Варан 48 (авт.)

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В статье: Манчестер Юнайтед Лидс Юнайтед Маркус Рашфорд
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