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Отыгрались с 0:2. Манчестер Юнайтед - Лидс 2:2. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Манчестер Юнайтед - Лидс, чемпионат Англии, 8 февраля 2023
фото - Getty Images
Вашему вниманию видеообзор перенесенного матча 8-го тура АПЛ Манчестер Юнайтед – Лидс. Гости лучше начали поединок и дважды забили в первом тайме. Но красные дьяволы нашли в себе силы отыграться после перерыва. Рашфорд забил свой уже 11-й гол в текущем чемпионате, напомнил о себе и Джейдон Санчо. МЮ на два очка отстает от Сити и на три опережает Ньюкасл. Лидс на один балл опережает находящийся в зоне вылета Эвертон.
Чемпионат Англии, восьмой тур
8 февраля. Манчестер, "Олд Траффорд"
"Манчестер Юнайтед" – "Лидс" 2:2
Голы: Рашфорд 62, Санчо 70 – Ньонто 1, Варан 48 (авт.)
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