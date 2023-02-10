Вест Хэм - Челси: второе лондонское дерби Мудрика

11 февраля. 14.30. Лондон. "Олимпийский стадион"

Прямая трансляция – Setanta

Прогноз от Parimatch Ukraine:

- победа "Вест Хэма" – 3.30

- победа "Челси" – 3.25

- ничья – 2.23

Пока британские футбольные эксперты обсуждают, почему дебют Мудрика на Стэмфорд Бридж, мягко говоря, не удался, украинец готовится к своему первому лондонскому дерби. Противостояние "Вест Хэма" и "Челси" – не самое важное в столице Великобритании, однако в Восточном Лондоне "синим" всегда непросто. Последний раз "молотобойцы" побеждали гостей из западной части столицы еще в декабре 2021-го (во время пребывания в команде Андрея Ярмоленко, хотя сам украинец участия в том матче не принимал), однако победы "Челси" в 2022-м давались им непросто (0:1 с голом Пулишича на 90-й минуте, и 2:1 – "синие" первыми пропустили, а победный гол Хаверц забил только на 88-й минуте). Поэтому и теперь, несмотря на все проблемы "Вест Хэма" в сезоне, следует ожидать принципиального противостояния.

"Молотобойцы" находятся в шаге от зоны вылета. Команда Мойеса набрала лишь 19 очков и занимает 16-ю позицию в турнирной таблице, при этом у идущего последним "Саутгемптона" 15 пунктов в активе, поэтому каждый зачетный балл важен. Хотя в Англии говорят, что несмотря на это, "Вест Хэм" зимой был готов продать одну из своих главных звезд Деклайна Райса. На 24-летнего англичанина претендовал "Арсенал", но пока Райс в "бордово-голубом" должен сделать все, чтобы его цена не упала ниже заявленных 100 миллионов евро.

"Челси", как известно, зимой существенно поработал на трансферном рынке, и продолжает это делать, избавляясь от балласта в лице Обамеянга. Теперь в обойме Поттера не только волшебник из Украины, но и лучший молодой игрок ЧМ-2022 Энцо Фернандес. Поэтому есть надежда, что результаты команды улучшатся. Сейчас "синие" 9-е в турнирной таблице, до зоны Лиги чемпионов целых 10 пунктов. В прошлом туре дома "Челси" досадно разделили очки с "Фулхэмом" (0:0), до этого с таким же счетом отыграли на "Энфилде". В последних пяти матчах они вообще забили всего 2 мяча. Так что матч с "Вест Хэмом" должен прервать это голевое затишье.

Официальный партнер "Челси" и первый украинский лицензионный букмекер Parimatch определил коэффициенты на предстоящий поединок. Эксперты считают шансы "синих" на выездную победу достаточно высокими. Коэффициент на успех "Челси" – 2.23, а вот хозяева поля вероятно не наберут ни одного очка в дерби. Шансы на их победу – 3.30 к 1, примерно такие же котировки и на ничью – 3.25. Следует ожидать средней результативности в матче. Поставить на тотал больше 2 можно с котировкой 1.56. Самым вероятным счетом считается 0:1 за 7:30.

Примечательно, что в пользу команды Поттера и общая статистика противостояний между лондонскими клубами. Команды между собой играли 117 раз. "Синие" выиграли 52 матча, "молотобойцы" – 43, а еще 22 игры были сыграны вничью.

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