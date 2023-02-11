  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Челси продлил контракт с возрастным защитником
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Челси продлил контракт с возрастным защитником

Англия
(1 голосов)

Опытный бразилец будет помогать клубу и дальше

Челси продлил контракт с возрастным защитником

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Бразильский защитник "Челси" Тиагу Силва продлил контракт с командой. Новое соглашение при этом действует до лета 2024 года.

"Я очень рад продолжить выступления за "Челси". Когда я подписал здесь свой первый контракт, он был всего на один год. Теперь уже четвертый! Я не мог этого представить, но для меня это очень особенный момент - подписать контракт и остаться в" "Челси", - сказал Силва.

Напомним, 38-летний защитник в текущем сезоне провел 24 матча за клуб и сделал 2 результативные передачи. Он выступает в Лондоне с 2020 года.

По теме
yellow-arrow
Цыганков получил оценку 6.3 за выступление в матче против Кадиса
yellow-arrow
Дерби с повышенной ответственностью. Вест Хэм – Челси. Анонс и прогноз матча 23-го тура АПЛ на 11.02.23
yellow-arrow
Почеттино отказался возглавить Лидс
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Челси (Лондон) Тиаго Силва
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Сайт ФК "Челси"

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде