Челси продлил контракт с возрастным защитником

Бразильский защитник "Челси" Тиагу Силва продлил контракт с командой. Новое соглашение при этом действует до лета 2024 года.

"Я очень рад продолжить выступления за "Челси". Когда я подписал здесь свой первый контракт, он был всего на один год. Теперь уже четвертый! Я не мог этого представить, но для меня это очень особенный момент - подписать контракт и остаться в" "Челси", - сказал Силва.