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Челси продлил контракт с возрастным защитником
Опытный бразилец будет помогать клубу и дальше
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Бразильский защитник "Челси" Тиагу Силва продлил контракт с командой. Новое соглашение при этом действует до лета 2024 года.
"Я очень рад продолжить выступления за "Челси". Когда я подписал здесь свой первый контракт, он был всего на один год. Теперь уже четвертый! Я не мог этого представить, но для меня это очень особенный момент - подписать контракт и остаться в" "Челси", - сказал Силва.
Напомним, 38-летний защитник в текущем сезоне провел 24 матча за клуб и сделал 2 результативные передачи. Он выступает в Лондоне с 2020 года.
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