Дерби удалось, Мудрик убедил. АПЛ. Вест Хэм Юнайтед – Челси 1:1

Со старта Поттер выпустил максимально легкую и скоростную группу атаки: Фелиш, Мадуэке, Мудрик. Также Грэм сделал ставку на Кукурелью слева в защите, Лофтуса-Чика в центре и Хавертца впереди, а не на Чилвелла, Галлахера и Маунта соответственно. В свою очередь у "Вест Хэма" оказался готов Керер. Правда, травма плеча у Пакета все-таки немного скорректировала планы Мойеса, менеджеру хозяев пришлось менять бразильца на Соучека.

7 - Chelsea have named seven starters below the age of 24 against West Ham (Madueke, Badiashile, Fernández, Mudryk, James, Félix, Havertz) - their most ever in a starting XI for a Premier League game. Exuberant. pic.twitter.com/2NXchfyfEm — OptaJoe (@OptaJoe) February 11, 2023

Гости начали поединок активно, уже на первой минуте Мудрик заработал штрафной удар – Джеймс пробил в руки Фабьяньскому. Украинец старался играть тонко, за первый тайм можно вспомнить стеночку с Фелишем, скоростной разгон контратаки с пасом под удар Энцо, плюс обалденную передачу вразрез на Хавертца. Увы, аргентинец не решился бить сразу, а немец угодил в минимальный офсайд.

Заряженный "Вест Хэм" устраивали откат в средний блок и минимальное владение. В таком режиме у "Челси" возникало немного больше моментов: Фелиш забил из "вне игры", Фабьяньский потянул выстрел Мадуэке и залп от того же Жоау со штрафного. Однако "молотобойцы", хоть и в меньшем объеме, но все равно беспокоили оборону и голкипера "синих". Кто знает, вдруг Бенрахма бы прошил Кепу, не заблокируй его удар Тьяго Силва? Или Антонио попал бы не в Аррисабалагу в моменте с прострелом Боуэна?

В целом, голевой обмен по итогам первой 45-минутки выглядел вполне справедливо. Активный и подвижный Фелиш в касание записал ассист на Фернандеса, Жоау и Энцо выбили свои первые результативные действия на Туманном Альбионе (0:1). К слову, принял небольшое участие в атаке и Мудрик. Михаил немного отпустил от себя мяч, но в подкате таки достал снаряд и позволил продолжить комбинацию.

"Вест Хэм" сумел ответить, по цепочке у "Челси" недоработала когорта игроков. Есть ощущение, что в их числе был и Мудрик: он мог немного выдвинуться и перекрыть навес Цоуфала. Без препятствий и Боуэн продлил подачу головой, находясь в штрафной площадке, и Эмерсон на дальней штанге ее замкнул, забив гол в ворота бывшей команды (1:1). Вся оборона гостей просто смотрела футбол.

Right place, right time ???? pic.twitter.com/HYZ6z39xPe — West Ham United (@WestHam) February 11, 2023

После перерыва "Вест Хэм" значительно повысил обороты и агрессию, болельщики "хаммерс" на 66-тысячном "Лондон Стэдиум" это заметили и невероятно громко реагировали на все выигранные дуэли, даже на полумоменты в исполнении любимой команды, таким образом, будто прибавляя им лишний необязательный вес.

В одном из эпизодов в начале второго половины встречи Мудрик успешно вернулся в оборону и перехватил потенциально острый пас Боуэна на Антонио. Затем украинец заработал желтую карточку для Цоуфала. Кстати, перед перерывом Мудрик, находясь спиной к воротам "Вест Хэма" на фланге, опасно получил в колено от Владимира. Украинец закричал и упал на газон, сердце екнуло, скрывать не будем. Хорошо, что все обошлось, ведь Михаил вовремя оторвал опорную ногу от газона в момент столкновения, иначе Цоуфал бы рисковал стать одной из самых ненавистных персон для нашей футбольной аудитории.

На экваторе второго тайма украинец уступил место на поле Зиешу. Мудрик отыграл свои 67 минут очень неплохо, выводы все те же: "Челси" еще нужно долго и нудно работать над структурой игры, а лично Михаилу необходимо улучшать в этих условиях понимание с партнерами.

Yet to click. ???? pic.twitter.com/bLfaL1Cmsx — Squawka (@Squawka) February 11, 2023

Финальный отрезок поединка окончательно скатился в режим "атака на атаку". Тем не менее, ни одного удара в створ от команд после перерыва мы так и не увидели. Кроме двух, но их считать нельзя: Кепа справился с кивком Райса головой на подаче со стандарта, но на добивание Соучека среагировать у испанца шансов не было. К счастью для "Челси", Томаш забил из офсайда, VAR это подтвердил.

Правда, почему-то система не вмешалась в игру, когда уже в следующей ответной атаке "Челси" полевой игрок Соучек в прямом смысле слова парировал выстрел Галлахера. Почему Поусон и его бригада промолчала – сказать сложно.

Soucek makes a great save from Conor Gallagher. — Chelsea FC (@ChelseaFC) February 11, 2023

Hahahaha how is this not a handball on Soucek? VAR for subjective calls is a joke pic.twitter.com/vJ3b7AMfCq — Sam's Army Podcast (@samsarmy) February 11, 2023

Борьба опередила качество. Справедливость ничьи подтверждает показатель ожидаемых голов xG: 1.35 у "Вест Хэма" против 1.23 у "Челси". Примерно так все и вышло. Равный матч, закономерный паритет 1:1, который мы предвидели в анонсе. Команды продолжают плестись на привычных для себя участках турнирной таблицы.

АПЛ, 23-й тур

Стадион: "Лондон Стэдиум" (Лондон)

Главный судья: Крэйг Поусон (Англия)

"Вест Хэм Юнайтед" – "Челси" 1:1

Голы: Эмерсон (28) – Фелиш (16)

Голы Фелиша (23-я минута) и Соучека (83-я) были отменены из-за офсайдов

"Вест Хэм Юнайтед": Фабьяньский – Керер, Огбонна, Агуэрд (Джонсон, 80) – Цоуфал, Пакета (Соучек, 14), Райс, Эмерсон – Боуэн, Бенрахма (Даунс, 67) – Антонио (Ингз, 67)

"Челси": Аррисабалага – Джеймс, Силва, Бадиашиль, Кукурелья (Чилвелл, 67) – Лофтус-Чик (Галлахер, 79), Фернандес – Мадуэке (Маунт, 68), Фелиш, Мудрик (Зиеш, 67) – Хавертц

Предупреждения: Цоуфал (55) – Бадиашиль (64)