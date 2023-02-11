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АПЛ. Арсенал - Брентфорд 1:1. Третий матч подряд без победы
Троссард забил дебютный гол за канониров, но пчелы справедливо увезли ничью
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 23-й тур. Лондон, “Эмирейтс”
“Арсенал” – “Брентфорд” 1:1
Голы: Троссард 66 – Тоуни 74
“Арсенал”: Рэмсдейл – Зинченко, Габриэл, Салиба, Уайт – Джака (Виейра 81), Парти, Эдегор – Мартинелли (Троссард 62), Нкетиа, Сака
“Брентфорд”: Райя – Пиннок, Ми, Айер – Генри, Йенсен, Нергор, Янельт (Дасилва 71), Расмуссен – Мбемо (Висса 71), Тоуни (Шаде 90+7)
Предупреждения: Нергор 90+7, Шаде 90+8
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TIRAN (Донецк (Украина!))
11.02.2023 в 19:37
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