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АПЛ. Арсенал - Брентфорд 1:1. Третий матч подряд без победы

Англия
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Троссард забил дебютный гол за канониров, но пчелы справедливо увезли ничью 

АПЛ. Арсенал - Брентфорд 1:1. Третий матч подряд без победы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Англии, 23-й тур. Лондон, “Эмирейтс”

“Арсенал” – “Брентфорд” 1:1

Голы: Троссард 66 – Тоуни 74

“Арсенал”: Рэмсдейл – Зинченко, Габриэл, Салиба, Уайт – Джака (Виейра 81), Парти, Эдегор – Мартинелли (Троссард 62), Нкетиа, Сака

“Брентфорд”: Райя – Пиннок, Ми, Айер – Генри, Йенсен, Нергор, Янельт (Дасилва 71), Расмуссен – Мбемо (Висса 71), Тоуни (Шаде 90+7)

Предупреждения: Нергор 90+7, Шаде 90+8

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В статье: Арсенал (Лондон) Английская Премьер-лига Микель Артета Брентфорд АПЛ Александр Зинченко Леандро Троссард Айвен Тоуни
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Комментарии (1)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
11.02.2023 в 19:37
перекупайте мудрика за 120-130 и будет вам чемпионство!
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