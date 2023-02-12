Вест Хэм - Челси 1:1. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Вест Хэм - Челси, которые встречались в 23-м туре английской Премьер-лиги. В основе снова вышел Михаил Мудрик, однако результативными действиями не отличился. Дебютный гол в АПЛ провел Жоау Фелиш. Впрочем, молотобойцы ответили точным ударом Эмерсона. Это третья ничья для Челси, аристократы занимают девятое место в турнирной таблице.

Английская Премьер-лига. 23-й тур

11 февраля. Лондон. Лондон Стэдиум

Вест Хэм – Челси 1:1

Голы: Фелиш 16 – Эмерсон 28