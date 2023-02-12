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Вест Хэм - Челси 1:1. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Вест Хэм – Челси, чемпионат Англии, 11 февраля 2023
фото - Getty Images
Вашему вниманию видео обзор матча Вест Хэм - Челси, которые встречались в 23-м туре английской Премьер-лиги. В основе снова вышел Михаил Мудрик, однако результативными действиями не отличился. Дебютный гол в АПЛ провел Жоау Фелиш. Впрочем, молотобойцы ответили точным ударом Эмерсона. Это третья ничья для Челси, аристократы занимают девятое место в турнирной таблице.
Английская Премьер-лига. 23-й тур
11 февраля. Лондон. Лондон Стэдиум
Вест Хэм – Челси 1:1
Голы: Фелиш 16 – Эмерсон 28
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