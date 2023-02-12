Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тоттенхэм не сможет рассчитывать на Бентанкура до конца сезона
Футболист получил серьезную травму
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера, 11 февраля, лондонский "Тоттенхэм" разгромно проиграл "Лестеру" в матче 23-го тура английской Премьер лиги.
В средине второй половины игры полузащитник "шпор" Родриго Бентанкур получил травму и был заменен.
Как сообщает издание The Spurs Express, лондонский клуб не сможет рассчитывать на полузащитника до конца сезона. По данным источника, сегодня футболисту провели МРТ-обследование.
Оказалось, что уругваец порвал крестообразные связи. Его возобновление займет от 6 до 8 месяцев.
В нынешнем сезоне футболист провел 26 матчей, забил 6 голов и отдал 2 результативных передачи.
Популярное сейчас
- Экс-защитник "Динамо" захотел перейти в российский клуб, но трансфер заблокировали в его стране
- Провокация или тупость? Комментаторы известного канала назвали Малиновского россиянином – ВИДЕО
- Победа Лунина на клубном ЧМ, ничьи Мудрика и Зинченко. Главные новости за 11 февраля
- Срна: Ахметов после игры с Ливерпулем получил сообщение, что продал Мудрика дешево
- СМИ: Сикан в Турции вырубил пьяного россиянина, который его провоцировал
- Красотка дня. Жена обидчика сборной Украины и нового товарища по команде Забарного. ФОТО