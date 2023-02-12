Тоттенхэм не сможет рассчитывать на Бентанкура до конца сезона

Вчера, 11 февраля, лондонский "Тоттенхэм" разгромно проиграл "Лестеру" в матче 23-го тура английской Премьер лиги.

В средине второй половины игры полузащитник "шпор" Родриго Бентанкур получил травму и был заменен.

Как сообщает издание The Spurs Express, лондонский клуб не сможет рассчитывать на полузащитника до конца сезона. По данным источника, сегодня футболисту провели МРТ-обследование.

Оказалось, что уругваец порвал крестообразные связи. Его возобновление займет от 6 до 8 месяцев.

В нынешнем сезоне футболист провел 26 матчей, забил 6 голов и отдал 2 результативных передачи.