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Тоттенхэм не сможет рассчитывать на Бентанкура до конца сезона

Англия
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Футболист получил серьезную травму

Тоттенхэм не сможет рассчитывать на Бентанкура до конца сезона

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Вчера, 11 февраля, лондонский "Тоттенхэм" разгромно проиграл "Лестеру" в матче 23-го тура английской Премьер лиги.

В средине второй половины игры полузащитник "шпор" Родриго Бентанкур получил травму и был заменен.

Как сообщает издание The Spurs Express, лондонский клуб не сможет рассчитывать на полузащитника до конца сезона. По данным источника, сегодня футболисту провели МРТ-обследование.

Оказалось, что уругваец порвал крестообразные связи. Его возобновление займет от 6 до 8 месяцев.

В нынешнем сезоне футболист провел 26 матчей, забил 6 голов и отдал 2 результативных передачи.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Родриго Бентанкур
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