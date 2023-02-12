18-летний форвард МЮ - лидер АПЛ в этом сезоне по гол+пас после выхода на замену

В рамках 23-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" на выезде обыграл "Лидс" - 2:0.

Второй гол "красных дьяволов" в этом поединке забил Гарначо. 18-летний форвард "МЮ" начал эту игру на скамейке запасных и вышел на поле на 61-й минуте встречи, заменив Санчо. А на 85-й минуте испанец удвоил преимущество гостей.

Таким образом, у Гарначо четыре результативные действия после выхода на замену в этом сезоне чемпионата Англии. Это лучший показатель в текущей кампании АПЛ.

В текущем сезоне английского первенства нападающий принял участие в 12 поединках, в которых записал на свой счет 2 гола и 2 результативные передачи.