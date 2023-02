Гаврдиола извинился за слова о Джеррарде: Мне стыдно за себя. Прошу прощения за необязательные и глупые комментарии

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола извинился перед Стивеном Джеррардом за недавние комментарии про обвинения от АПЛ.

Гвардиола, комментируя обвинения АПЛ и угрозу потери трофеев, упомянул Стивена Джеррарда:

"Гол Серхио Агуэро в 2012 году, когда подскользнулся Балотелли. Я не знаю, несем ли мы ответственность за то, что Стивен Джеррард подскользнулся на "Энфилде". Это была наша вина? Я уважаю Стивена Джеррарда, но этот момент принадлежит нам", – сказал тогда Хосеп.

Напомним, что "Манчестер Сити" обвиняется в более чем 100 нарушениях финансового регламента. Гвардиола верит руководству и убежден, что клубу удастся защититься в суде.

Guardiola: "I apologise to Steven Gerrard for my unnecessary and stupid comments I said last time about him. I am ashamed of myself, because he doesn't deserve it."