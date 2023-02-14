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Гаврдиола извинился за слова о Джеррарде: Мне стыдно за себя. Прошу прощения за необязательные и глупые комментарии

Англия
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У испанца прошли эмоции

Гаврдиола извинился за слова о Джеррарде: Мне стыдно за себя. Прошу прощения за необязательные и глупые комментарии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола извинился перед Стивеном Джеррардом за недавние комментарии про обвинения от АПЛ.

Гвардиола, комментируя обвинения АПЛ и угрозу потери трофеев, упомянул Стивена Джеррарда:

"Гол Серхио Агуэро в 2012 году, когда подскользнулся Балотелли. Я не знаю, несем ли мы ответственность за то, что Стивен Джеррард подскользнулся на "Энфилде". Это была наша вина? Я уважаю Стивена Джеррарда, но этот момент принадлежит нам", – сказал тогда Хосеп.

"Я прошу прощения у Стивена Джеррарда за свои необязательные и глупые комментарии, которые я сделал в прошлый раз.

Мне стыдно за себя, потому что он этого не заслуживает", – приводит извинения Гвардиолы журналист Джек Гоган.

Напомним, что "Манчестер Сити" обвиняется в более чем 100 нарушениях финансового регламента. Гвардиола верит руководству и убежден, что клубу удастся защититься в суде.

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В статье: Стивен Джеррард Ливерпуль Манчестер Сити Пеп Гвардиола
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