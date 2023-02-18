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"Покойся с миром, мой друг": Джон Терри отреагировал на гибель Атсу

Англия
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Тело футболиста нашли под завалами в Турции

"Покойся с миром, мой друг": Джон Терри отреагировал на гибель Атсу

Фото: chelseafc.com

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 18 февраля, в Турции под завалами землетрясения было обнаружено тело нападающего “Хатайспора” Кристиана Атсу, который в свое время успел поиграть за лондонский "Челси" и еще ряд английских клубов.

Легендарный капитан "синих" Джон Терри отреагировал на гибель бывшего одноклубника, выразив соболезнования родным и близким футболиста:

"Покойся с миром, мой друг", - написал Терри на своей странице в Twitter.

За свою карьеру Атсу успел поиграть за "Ньюкасл", "Челси", "Эвертон", "Борнмут", "Малагу", "Порту", "Риу Аве", "Витесс" и "Аль-Раид". Также на его счету 10 голов и девять ассистов в 60 матчах за сборную Ганы.

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В статье: Джон Терри Кристиан Атсу Челси (Лондон)
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