Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Покойся с миром, мой друг": Джон Терри отреагировал на гибель Атсу
Тело футболиста нашли под завалами в Турции
Фото: chelseafc.com
Сегодня, 18 февраля, в Турции под завалами землетрясения
Легендарный капитан "синих" Джон Терри отреагировал на гибель бывшего одноклубника, выразив соболезнования родным и близким футболиста:
"Покойся с миром, мой друг", - написал Терри на своей странице в Twitter.
RIP my friend ???????? pic.twitter.com/9JdHBIQilH— John Terry (@JohnTerry26) February 18, 2023
За свою карьеру Атсу успел поиграть за "Ньюкасл", "Челси", "Эвертон", "Борнмут", "Малагу", "Порту", "Риу Аве", "Витесс" и "Аль-Раид". Также на его счету 10 голов и девять ассистов в 60 матчах за сборную Ганы.
Популярное сейчас
- Россия снова нанесла ракетные удары по Украине. ПВО уничтожила два Калибра
- В Турции под завалами землетрясения обнаружили тело экс-нападающего Челси, Ньюкасла и Эвертона
- Яркий матч Цыганкова, будничная победа от почти чемпиона Италии. Главные новости за 17 февраля
- Арсенал - Манчестер Сити. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 15.02.2023
- Красотка дня. Невероятная жена украинского форварда Брюгге Романа Яремчука. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная девушка товарища Забарного по линии обороны Борнмута. ФОТО