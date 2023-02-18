"Покойся с миром, мой друг": Джон Терри отреагировал на гибель Атсу

Сегодня, 18 февраля, в Турции под завалами землетрясения было обнаружено тело нападающего “Хатайспора” Кристиана Атсу, который в свое время успел поиграть за лондонский "Челси" и еще ряд английских клубов.



Легендарный капитан "синих" Джон Терри отреагировал на гибель бывшего одноклубника, выразив соболезнования родным и близким футболиста:

"Покойся с миром, мой друг", - написал Терри на своей странице в Twitter.

RIP my friend ???????? pic.twitter.com/9JdHBIQilH — John Terry (@JohnTerry26) February 18, 2023

За свою карьеру Атсу успел поиграть за "Ньюкасл", "Челси", "Эвертон", "Борнмут", "Малагу", "Порту", "Риу Аве", "Витесс" и "Аль-Раид". Также на его счету 10 голов и девять ассистов в 60 матчах за сборную Ганы.