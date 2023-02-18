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Поттер: Аспиликуэта в сознании и сейчас находится в больнице
Игрок получил серьезное повреждение
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Наставник "Челси" Грэм Поттер прокомментировал состояние капитана и защитника синих Сесара Аспиликуэты, который получил удар бутсой по лицу от форварда Секу Мара во время матча 24-го тура Премьер-лиги с "Саутгемптоном" (0:1):
"Он в сознании и сейчас находится в больнице. Мы наблюдаем за ним и очень беспокоимся, но он находится в лучшем месте, где ему сейчас оказывают помощь.
Это был ужасный инцидент. Я думаю, что в какой-то момент он был без сознания, так что это беспокоило всех нас. Это было случайно, но всё равно это был удар в лицо, и можно было видеть, насколько всё было плохо", - сказал коуч.
Напомним, защитник получил травму на 74-й минуте, после чего медики около 10 минут оказывали ему помощь на поле. После этого Аспиликуэту увели с поля на носилках и с кислородной маской.
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