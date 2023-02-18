Поттер: Аспиликуэта в сознании и сейчас находится в больнице

Наставник "Челси" Грэм Поттер прокомментировал состояние капитана и защитника синих Сесара Аспиликуэты, который получил удар бутсой по лицу от форварда Секу Мара во время матча 24-го тура Премьер-лиги с "Саутгемптоном" (0:1):

"Он в сознании и сейчас находится в больнице. Мы наблюдаем за ним и очень беспокоимся, но он находится в лучшем месте, где ему сейчас оказывают помощь.

Это был ужасный инцидент. Я думаю, что в какой-то момент он был без сознания, так что это беспокоило всех нас. Это было случайно, но всё равно это был удар в лицо, и можно было видеть, насколько всё было плохо", - сказал коуч.