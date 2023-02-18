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Поттер: Аспиликуэта в сознании и сейчас находится в больнице

Англия
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Игрок получил серьезное повреждение

Поттер: Аспиликуэта в сознании и сейчас находится в больнице

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Челси" Грэм Поттер прокомментировал состояние капитана и защитника синих Сесара Аспиликуэты, который получил удар бутсой по лицу от форварда Секу Мара во время матча 24-го тура Премьер-лиги с "Саутгемптоном" (0:1):

"Он в сознании и сейчас находится в больнице. Мы наблюдаем за ним и очень беспокоимся, но он находится в лучшем месте, где ему сейчас оказывают помощь.

Это был ужасный инцидент. Я думаю, что в какой-то момент он был без сознания, так что это беспокоило всех нас. Это было случайно, но всё равно это был удар в лицо, и можно было видеть, насколько всё было плохо", - сказал коуч.

Напомним, защитник получил травму на 74-й минуте, после чего медики около 10 минут оказывали ему помощь на поле. После этого Аспиликуэту увели с поля на носилках и с кислородной маской.

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В статье: Сесар Аспиликуэта Челси (Лондон) "Саутгемптон" Грэм Поттер
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Источник:
BBC

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