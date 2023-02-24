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Эвертон объявил о продлении контракта с голкипером сборной Англии

Англия
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Партнер Миколенко, лидер ирисок

Эвертон объявил о продлении контракта с голкипером сборной Англии

Фото: evertonfc.com

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"Эвертон" продлил сотрудничество со своим вратарем Джорданом Пикфордом, информирует официальный сайт клуба.

Контракт 28-летнего кипера рассчитан на четыре с половиной года – до конца июня 2027 года.

Джордан сейчас является основным голкипером "ирисок". В текущем сезоне англичанин провел 23 матча во всех турнирах, в которых пропустил 33 мяча, еще 5 раз он отстоял на ноль. Пикфорд выступает за "Эвертон" с 2017 года и в общей сложности наиграл 222 поединка.

Также Джордан является первым номером сборной Англии, в частности, на Чемпионате мира-2022 в Катаре он провел все пять матчей. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 28 млн евро.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Джордан Пикфорд
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Источник:
evertonfc.com

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