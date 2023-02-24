Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Эвертон объявил о продлении контракта с голкипером сборной Англии
Партнер Миколенко, лидер ирисок
Фото: evertonfc.com
"Эвертон" продлил сотрудничество со своим вратарем Джорданом Пикфордом, информирует официальный сайт клуба.
Контракт 28-летнего кипера рассчитан на четыре с половиной года – до конца июня 2027 года.
Джордан сейчас является основным голкипером "ирисок". В текущем сезоне англичанин провел 23 матча во всех турнирах, в которых пропустил 33 мяча, еще 5 раз он отстоял на ноль. Пикфорд выступает за "Эвертон" с 2017 года и в общей сложности наиграл 222 поединка.
Также Джордан является первым номером сборной Англии, в частности, на Чемпионате мира-2022 в Катаре он провел все пять матчей. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 28 млн евро.
JP1. 2027. pic.twitter.com/wOHtkBb8J3— Everton (@Everton) February 24, 2023
Популярное сейчас
- Шахтер получил соперника в 1/8 финала Лиги Европы
- Зеленский и Залужный обратились к украинцам на годовщину полномасштабного вторжения РФ
- Под тысячу оккупантов. Генштаб опубликовал потери россиян за 23 февраля
- Мудрик установил абсолютный антирекорд АПЛ
- Красотка дня. Яркая девушка-модель молодой звезды Ливерпуля. ФОТО
- Самая сексуальная болельщица чемпионата мира похвасталась футболкой Арсенала. ФОТО