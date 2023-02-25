Энцо Фернандес - о стоимости трансфера: Эти цифры меня не касаются

Полузащитник "Челси" Энцо Фернандес высказался о сумме своего перехода в команду Грэма Поттера и оценил трансферную кампанию лондонского клуба зимой:

"Что касается трансферной стоимости, эти цифры не имеют ко мне никакого отношения. Это часть футбола. Моя работа — выходить и выкладываться по максимуму.

Когда вы получаете такое количество молодых парней, у которых всего 20 дней, чтобы узнать друг друга, трудно сразу превратиться в сыгранную команду. Но наш тренерский штаб и главный тренер предоставили нам все необходимые инструменты для этого. Это всего лишь вопрос времени", сказал игрок.