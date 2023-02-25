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Энцо Фернандес - о стоимости трансфера: Эти цифры меня не касаются

Англия
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Сумма перехода не давит на игрока

Энцо Фернандес - о стоимости трансфера: Эти цифры меня не касаются

Фото: twitter.com/ChelseaFC

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Полузащитник "Челси" Энцо Фернандес высказался о сумме своего перехода в команду Грэма Поттера и оценил трансферную кампанию лондонского клуба зимой:

"Что касается трансферной стоимости, эти цифры не имеют ко мне никакого отношения. Это часть футбола. Моя работа — выходить и выкладываться по максимуму.

Когда вы получаете такое количество молодых парней, у которых всего 20 дней, чтобы узнать друг друга, трудно сразу превратиться в сыгранную команду. Но наш тренерский штаб и главный тренер предоставили нам все необходимые инструменты для этого. Это всего лишь вопрос времени", сказал игрок.

Напомним, трансфер Энцо Фернандеса в "Челси" (€ 121 млн) стал рекордной покупкой в истории английского футбола.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Челси (Лондон) Энцо Фернандес
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Источник:
The Telegraph

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