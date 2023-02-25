Коуч Эвертона: Для меня положение в таблице сейчас неважно

Главный тренер "Эвертона" Шон Дайч прокомментировал домашнее поражение от "Астон Виллы" в рамках 25-го тура АПЛ.

"Во многом наша игра была правильной. Мы задавали много вопросов и не нашли убийственного момента. Этого компонента нам не хватает в течение всего сезона. Мы должны его найти.

Это смешно, вам нужна храбрость, чтобы промахнуться. Вы должны идти вперед с убеждением, чтобы забить, и не беспокоиться, если пропустите. Мы близки к этому, но это приходит, когда вы забиваете и выигрываете игры.

Важна ли турнирная таблица на данный момент? Для меня это неважно сейчас. Я знаю, что мы должны делать. Конец сезона – это ключевая таблица. Мы знаем, где мы. На прошлой неделе, когда мы выиграли, я не преувеличивал.

Сегодня было много хорошей работы. Речь идет о ключевых моментах и свободе, чтобы идти вперед и забивать", - рассказал коуч "ирисок".