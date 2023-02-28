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Курзава рискует пропустить оставшиеся матчи Фулхэма в нынешнем сезоне из-за травмы

Англия
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Серьезная потеря для "дачников"

Курзава рискует пропустить оставшиеся матчи Фулхэма в нынешнем сезоне из-за травмы

UA-Футбол
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Лондонский "Фулхэм" может потерять французского защитника Лейвина Курзаву до конца нынешнего сезона. Футболист получил серьезную травму.

По информации The Athletic, француз испытывает проблемы с коленом, а точнее у него разрыв связки после полученного удара на тренировке.

Стоит отметить, что Курзава выступает за "дачников" с лета прошлого года на правах аренды, а его контракт принадлежит ПСЖ.

Напомним, "Фулхэм" идет на шестом месте в английской Премьер-лиге, имея в своем активе 39 очков после 25 сыгранных матчей.

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В статье: Фулхэм (Лондон) Лейвин Курзава
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