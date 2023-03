Фирмино покинет Ливерпуль после восьми лет в клубе

Нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино окончательно определился со своим будущем в клубе.

31-летний форвард покинет "мерсисайдцев" в конце нынешнего сезона. Об этом пишет журналист Флориан Плеттенберг. Согласно его данным, Роберто уже лично проинформировал главного тренера команды Юргена Клоппа о своем решении.

Бразилец уйдет из "Ливерпуля" в статусе свободного агента - его контракт с "красными" заканчивается в конце этого сезона.

Фирмино защищает цвета английского клуба с 2015 года. За это время он выиграл в общей сложности семь трофеев. В текущем сезоне на счету Роберто девять голов и четыре ассиста в 26 матчах.

