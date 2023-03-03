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Фирмино покинет Ливерпуль после восьми лет в клубе
Бразилец сообщил о своем решении Юргену Клоппу
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино окончательно определился со своим будущем в клубе.
31-летний форвард покинет "мерсисайдцев" в конце нынешнего сезона. Об этом пишет журналист Флориан Плеттенберг. Согласно его данным, Роберто уже лично проинформировал главного тренера команды Юргена Клоппа о своем решении.
Бразилец уйдет из "Ливерпуля" в статусе свободного агента - его контракт с "красными" заканчивается в конце этого сезона.
Фирмино защищает цвета английского клуба с 2015 года. За это время он выиграл в общей сложности семь трофеев. В текущем сезоне на счету Роберто девять голов и четыре ассиста в 26 матчах.
???? Excl. News #Firmino: He will LEAVE Liverpool after 8 years! It’s decided! The player has informed #Klopp personally & today. It was a good talk. He won’t extend his contract. He will leave the club as a free agent in summer.— Florian Plettenberg (@Plettigoal) March 3, 2023
???????????????????????????? with #LFC so far! @SkySportDE ???????? pic.twitter.com/zaeGV2ThzY
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