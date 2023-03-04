Гол Борнмута в ворота Арсенала стал вторым самым быстрым в истории АПЛ

В рамках 26-го тура чемпионата Англии лондонский "Арсенал" вырвал победу над "Борнмутом" в компенсированное время.

Счет в этой встрече открыл хавбек гостей Филипп Биллинг уже на 9,11 секунды. Этот мяч стал вторым самым быстрым в истории АПЛ. Скорее был забит лишь мяч "Саутгемптона" в ворота "Уотфорда" – голом отличился Шейн Лонг на 7,69 секунде поединка в сезоне 2018/19.

В этом сезоне английского первенства 26-летний Биллинг провел 24 матча, в которых записал на свой счет 5 голов и 1 результативную передачу.