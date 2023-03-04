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Гол Борнмута в ворота Арсенала стал вторым самым быстрым в истории АПЛ

Англия
(1 голосов)

На 9,11 секунде

Гол Борнмута в ворота Арсенала стал вторым самым быстрым в истории АПЛ

Twitter Opta

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В рамках 26-го тура чемпионата Англии лондонский "Арсенал" вырвал победу над "Борнмутом" в компенсированное время.

Счет в этой встрече открыл хавбек гостей Филипп Биллинг уже на 9,11 секунды. Этот мяч стал вторым самым быстрым в истории АПЛ. Скорее был забит лишь мяч "Саутгемптона" в ворота "Уотфорда" – голом отличился Шейн Лонг на 7,69 секунде поединка в сезоне 2018/19.

В этом сезоне английского первенства 26-летний Биллинг провел 24 матча, в которых записал на свой счет 5 голов и 1 результативную передачу.

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В статье: Арсенал (Лондон) Борнмут
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Источник:
Opta

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