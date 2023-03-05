Камбэк на все времена. Арсенал - Борнмут 3:2. Обзор матча и видео голов

“Арсенал” пропустил от “Борнмута” уже на десятой секунде, а после перерыва аутсайдер АПЛ забил после углового второй гол. Команда Артеты играла без травмированных форвардов Жезуса и Нкетии, в этой игре травму Троссард. Казалось, что уже ничего не спасет “канониров”, но на 62-й минуте Парти удалось отыграть один гол, а затем переломным стал выход на поле резервиста Нелсона. Сначала воспитанник “Арсенала” отдал голевую передачу на Уайта, а затем на сам на 90+7 минуте забил победный гол. Такие эмоции “Эмирейтс” не испытывал уже давно.

Чемпионат Англии, 26-й тур. Лондон, “Эмирейтс”

“Арсенал” – “Борнмут” 3:2

Голы: Парти 62, Уайт 70, Нелсон 90+7 – Биллинг 1, Сенеси 57