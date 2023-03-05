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Эдерсон вошел в тройку вратарей, которые быстрее всего достигли отметки в 100 сухих матчей АПЛ

Англия
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Впереди только легенды

Эдерсон вошел в тройку вратарей, которые быстрее всего достигли отметки в 100 сухих матчей АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вчерашний поединок против "Ньюкасла" стал для голкипера "Манчестер Сити" Эдерсона 100-м в Английской Премьер-лиге без пропущенных голов. Чтобы добиться такой отметки ему понадобилось 208 матчей. Об этом сообщает Opta.

Это третий самый быстрый показатель в истории АПЛ. Ранее 100 сухих матчей в чемпионате за меньшее количество встреч удавалось достичь двум вратарям: Петру Чеху (180) и Пепе Рейне (198).

Эдерсон выступает в АПЛ с лета 2017 года - тогда голкипер присоединился к "Сити" из "Бенфики" за 40 млн евро. В общей сложности за 208 встреч он пропустил 156 голов.

В активе бразильского вратаря четыре победы в АПЛ. Он побеждал в каждом из розыгрышей чемпионата, в котором принимал участие, кроме одного – сезона 2019/2020 гг.

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В статье: Манчестер Сити Эдерсон
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