Жота: Ливерпуль может попасть в топ-4 по итогам сезона

Нападающий "Ливерпуля" Диогу Жота считает, что по итогам сезона его команда может попасть в четвёрку лучших в английской Премьер-лиге.

"Считаю, что "Ливерпуль" может финишировать в первой четвёрке. "Тоттенхэм" идёт четвёртым, но у нас ещё есть пара матчей в запасе. Мы можем сделать это, если будем идти напролом. Матчи с "Юнайтед" — это всегда особенный момент, но мы должны брать три очка", - сказал игрок.

"Ливерпуль" набрал 39 очков в 24 матчах чемпионата Англии и занимает в турнирной таблице шестое место. Сегодня "красные" дома сыграют с "Манчестер Юнайтед".