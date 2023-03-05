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Жота: Ливерпуль может попасть в топ-4 по итогам сезона

Англия
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Игрок готов делать все возможное для своего клуба

Жота: Ливерпуль может попасть в топ-4 по итогам сезона

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Ливерпуля" Диогу Жота считает, что по итогам сезона его команда может попасть в четвёрку лучших в английской Премьер-лиге.

"Считаю, что "Ливерпуль" может финишировать в первой четвёрке. "Тоттенхэм" идёт четвёртым, но у нас ещё есть пара матчей в запасе. Мы можем сделать это, если будем идти напролом. Матчи с "Юнайтед" — это всегда особенный момент, но мы должны брать три очка", - сказал игрок.

"Ливерпуль" набрал 39 очков в 24 матчах чемпионата Англии и занимает в турнирной таблице шестое место. Сегодня "красные" дома сыграют с "Манчестер Юнайтед".

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В статье: АПЛ Ливерпуль Диогу Жота
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Источник:
BBC

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