АПЛ. Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 7:0. Исторический разгром

“Ливерпуль” забил “Манчестер Юнайтед” семь голов за 45 минут. Как это возможно? “Это Ливерпуль вернулся? Или “Манчестер Юнайтед” не настолько вернулся, как мы думали?” – задавался вопросом после третьего гола в ворота Де Хеа Гари Линекер. И первое, и второе. Но даже если “Ливерпуль” провел свой лучший матч в сезоне, а “Юнайтед” провалился, устал или был просто подавлен, то этот результат – все равно историческое событие. Это крупнейшая в истории победа “Ливерпуля” над “Манчестер Юнайтед”. В последний раз МЮ пропускал от “красных” семь голов в 1895 году. И он еще не назывался “Манчестер Юнайтед”. Были поражения 7:0 в 1931-м году (“Вулверхэмптон”), в 1930 (“Астон Вилла”) и 1926 (“Блэкберн”). Но счет 7:0 в матче “Ливерпуль” – “Манчестер Юнайтед” в двадцать первом веке? В это сложно поверить.

A Sunday well spent ❤️ pic.twitter.com/YDoNwS9B9h — Liverpool FC (@LFC) March 5, 2023

И ничто не предвещало разгрома в первом тайме. Эрик тен Хаг поставил свой сильнейший состав из возможных футболистов, Ваут Вегорст играл десятку, Маркус Рашфорд оставался на острии, чтобы испытывать высокую линию защиты “Ливерпуля”. Не удивил и Юрген Клопп. Не все ожидали увидеть Харви Эллиотта в старте, но с учетом того, что Фабиньо и Хендерсон в последних матчах действуют надежнее в обороне, тренер “Ливерпуля” мог себе позволить поставить в старте атакующего 19-летнего хавбека.

“Ливерпуль” в первые минуты пытался навязать свою игру. Игра проходила в быстром темпе, но моментов было не так уж и много. У “Ливерпуля” долгое время не было ударов в створ, и лучше шансы были у “Юнайтед”, который действовал спокойнее. Алиссон потащил из угла удар Антони, Фернандеш пробил рядом со штангой после кросса Далота, а у Рашфорда не получился удар.

“Ливерпуль” постепенно отошел от хаоса, и сосредоточился на атаках через фланг Робертсона. И забитый мяч стал демонстрацией выдающегося мастерства шотландца. Робертсон получил мяч от Алиссона, сместился в центр, показал пальцем Гакпо, куда ему нужно бежать, и выдал прекрасный разрезной пас. Фред потерял вингера “Ливерпуля”, а затем Гакпо легко качнул Варана, и уложил мяч в угол.

Это была только разминка. Настоящее избиение началось после перерыва. Всего за пять минут второго тайма “Ливерпуль” забил дважды.

“Юнайтед” как будто выключился. Второй гол начался с серии потерь возле полукруга штрафной Де Хеа, Фабиньо забросил мяч вперед на Салаха, прострел Мо был заблокирован, но доставить мяч Нуньесу смог Харви Эллиотт. Не проходит и трех минут, как Антони потерял мяч на своей половине поля, Гакпо отправил в контратаку Салаха, а сам выполнил рывок, египтянин очень красиво разделался с Мартинесом и вернул мяч нидерландцу, который не менее красиво перекинул Де Хеа.

Что случилось дальше, понять сложно. Возможно, это эффект “Энфилда”, который бурлит и кипит, если “Ливерпуль” играет превосходно, у соперников начинают подгибаться коленки, и кажется, что “красные” сейчас будут забивать в каждой атаке. Возможно, это была усталость. Как никак, для “Юнайтед” это 21-й матч за последние 75 дней, а возможностей для ротации не так много. Возможно, у игроков МЮ просто уже не было психологических сил для перелома матча после важных побед над “Барселоной”, "Ньюкаслом” и “Вест Хэмом"

Сначала у “Юнайтед” начались желтые карточки ха жесткие фолы и потерю дисциплины. Потом – голы, один за другим, один за другим. Мяч идеально лег на ногу Салаха после серии отскоков и Мо красиво его зарядил под перекладину. Нуньес сделал дубль, забив головой после штрафного, Салах сделал дубль после паса-рикошета от Фирмино. И наконец голом отметился и Фирмино, первый его мяч после известия об уходе из “Ливерпуля”.

7:0 – дубль Гакпо, дубль Нуньеса, дубль Салаха, гол Фирмино. Но семь – это не только количество голов, но и преимущество “Манчестер Юнайтед” над “Ливерпулем” в турнирной таблице. Только следующие матчи скажут нам, что это было – предвестник спада МЮ или невероятное помутнение.

А “красные” прибавляют. Это была четвертая победа “Ливерпуля” в пяти последних матчах АПЛ, пятый подряд клиншит. Место в топ-4 все ближе.

Чемпионат Англии, 26-й тур. Ливерпуль, “Энфилд”

“Ливерпуль” – “Манчестер Юнайтед” 7:0

Голы: Гакпо 43, Нуньес 47, Гакпо 50, Салах 66, Нуньес 75, Салах 83, Фирмино 88

“Ливерпуль”: Алиссон – Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон – Эллиотт (Джонс 86), Фабиньо (Милнер 79), Хендерсон (Байчетич 79) – Салах, Гакпо (Фирмино 79), Нуньес (Жота 79)

“Манчестер Юнайтед”: Де Хеа – Шоу, Мартинес (Маласия 77), Варан, Далот – Фред (Мактомини 58), Каземиро (Забитцер 77) – Фернандеш, Вегорст (Гарначо 58), Антони – Рашфорд (Эланга 85)

Предупреждения: Фабиньо 41, Салах 84 – Антони 53, Мартинес 61, Мактомини 64