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АПЛ. Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 7:0. Исторический разгром

Англия
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(5 голосов)

В ворота Де Хеа залетело все, что могло и даже больше того 

АПЛ. Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 7:0. Исторический разгром

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

“Ливерпуль” забил “Манчестер Юнайтед” семь голов за 45 минут. Как это возможно? “Это Ливерпуль вернулся? Или “Манчестер Юнайтед” не настолько вернулся, как мы думали?” – задавался вопросом после третьего гола в ворота Де Хеа Гари Линекер. И первое, и второе. Но даже если “Ливерпуль” провел свой лучший матч в сезоне, а “Юнайтед” провалился, устал или был просто подавлен, то этот результат – все равно историческое событие. Это крупнейшая в истории победа “Ливерпуля” над “Манчестер Юнайтед”. В последний раз МЮ пропускал от “красных” семь голов в 1895 году. И он еще не назывался “Манчестер Юнайтед”. Были поражения 7:0 в 1931-м году (“Вулверхэмптон”), в 1930 (“Астон Вилла”) и 1926 (“Блэкберн”). Но счет 7:0 в матче “Ливерпуль” – “Манчестер Юнайтед” в двадцать первом веке? В это сложно поверить.

И ничто не предвещало разгрома в первом тайме. Эрик тен Хаг поставил свой сильнейший состав из возможных футболистов, Ваут Вегорст играл десятку, Маркус Рашфорд оставался на острии, чтобы испытывать высокую линию защиты “Ливерпуля”. Не удивил и Юрген Клопп. Не все ожидали увидеть Харви Эллиотта в старте, но с учетом того, что Фабиньо и Хендерсон в последних матчах действуют надежнее в обороне, тренер “Ливерпуля” мог себе позволить поставить в старте атакующего 19-летнего хавбека.

“Ливерпуль” в первые минуты пытался навязать свою игру. Игра проходила в быстром темпе, но моментов было не так уж и много. У “Ливерпуля” долгое время не было ударов в створ, и лучше шансы были у “Юнайтед”, который действовал спокойнее. Алиссон потащил из угла удар Антони, Фернандеш пробил рядом со штангой после кросса Далота, а у Рашфорда не получился удар.

“Ливерпуль” постепенно отошел от хаоса, и сосредоточился на атаках через фланг Робертсона. И забитый мяч стал демонстрацией выдающегося мастерства шотландца. Робертсон получил мяч от Алиссона, сместился в центр, показал пальцем Гакпо, куда ему нужно бежать, и выдал прекрасный разрезной пас. Фред потерял вингера “Ливерпуля”, а затем Гакпо легко качнул Варана, и уложил мяч в угол.

Это была только разминка. Настоящее избиение началось после перерыва. Всего за пять минут второго тайма “Ливерпуль” забил дважды.

“Юнайтед” как будто выключился. Второй гол начался с серии потерь возле полукруга штрафной Де Хеа, Фабиньо забросил мяч вперед на Салаха, прострел Мо был заблокирован, но доставить мяч Нуньесу смог Харви Эллиотт. Не проходит и трех минут, как Антони потерял мяч на своей половине поля, Гакпо отправил в контратаку Салаха, а сам выполнил рывок, египтянин очень красиво разделался с Мартинесом и вернул мяч нидерландцу, который не менее красиво перекинул Де Хеа.

Что случилось дальше, понять сложно. Возможно, это эффект “Энфилда”, который бурлит и кипит, если “Ливерпуль” играет превосходно, у соперников начинают подгибаться коленки, и кажется, что “красные” сейчас будут забивать в каждой атаке. Возможно, это была усталость. Как никак, для “Юнайтед” это 21-й матч за последние 75 дней, а возможностей для ротации не так много. Возможно, у игроков МЮ просто уже не было психологических сил для перелома матча после важных побед над “Барселоной”, "Ньюкаслом” и “Вест Хэмом"

Сначала у “Юнайтед” начались желтые карточки ха жесткие фолы и потерю дисциплины. Потом – голы, один за другим, один за другим. Мяч идеально лег на ногу Салаха после серии отскоков и Мо красиво его зарядил под перекладину. Нуньес сделал дубль, забив головой после штрафного, Салах сделал дубль после паса-рикошета от Фирмино. И наконец голом отметился и Фирмино, первый его мяч после известия об уходе из “Ливерпуля”.

7:0 – дубль Гакпо, дубль Нуньеса, дубль Салаха, гол Фирмино. Но семь – это не только количество голов, но и преимущество “Манчестер Юнайтед” над “Ливерпулем” в турнирной таблице. Только следующие матчи скажут нам, что это было – предвестник спада МЮ или невероятное помутнение.

А “красные” прибавляют. Это была четвертая победа “Ливерпуля” в пяти последних матчах АПЛ, пятый подряд клиншит. Место в топ-4 все ближе.

Чемпионат Англии, 26-й тур. Ливерпуль, “Энфилд”

“Ливерпуль” – “Манчестер Юнайтед” 7:0

Голы: Гакпо 43, Нуньес 47, Гакпо 50, Салах 66, Нуньес 75, Салах 83, Фирмино 88

“Ливерпуль”: Алиссон – Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон – Эллиотт (Джонс 86), Фабиньо (Милнер 79), Хендерсон (Байчетич 79) – Салах, Гакпо (Фирмино 79), Нуньес (Жота 79)

“Манчестер Юнайтед”: Де Хеа – Шоу, Мартинес (Маласия 77), Варан, Далот – Фред (Мактомини 58), Каземиро (Забитцер 77) – Фернандеш, Вегорст (Гарначо 58), Антони – Рашфорд (Эланга 85)

Предупреждения: Фабиньо 41, Салах 84 – Антони 53, Мартинес 61, Мактомини 64

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В статье: Английская Премьер-лига АПЛ Ливерпуль Мохамед Салах Манчестер Юнайтед Дарвин Нуньес Коди Гакпо
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Комментарии (23)
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okolegko (Київ)
05.03.2023 в 21:15
Насправді, якщо бути об’єктивним, коли повернулися всі травмовані (постійний головний біль мерсисайдців), все так і мало бути. Я не про розгром, просто про виграш Ліверпуля. Сподіваюся, що найближчим часом ніхто знову не травмується, і Фенікс засяє новими фарбами
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+2
0
Romerik (YNWA)
05.03.2023 в 20:55
Ору))) Які б провали не були в ЛЧ і лізі, але опустити МуМу це традиція
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+2
0
avatar
okolegko (Київ)
05.03.2023 в 21:00
Ще б з Реалом таке утнути, то сезон, можна сказати, буде успішний
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+2
0
BleiK61 (Київ)
05.03.2023 в 20:45
Тепер Металіст25 може сказати що вони не гірше за Ман.Ю грають
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+1
0
MaximSK (Киев)
05.03.2023 в 20:41
Думаю Тен Хагу стоит уйти в отставку после этой игры, не должна команда никогда проигрывать 7-0 от любой команды
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0
0
terber (ternopil)
05.03.2023 в 21:22
ого це відколи Ліверпуль люба команда?))
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+1
0
Algrab (Костопiль)
05.03.2023 в 20:40
Все рівно хлопці, ганебніше , ніж барсілонка, ніхто не виступає....Одне 2-8 до цих пір душу зігріває...
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+3
-1
avatar
Spokoyno (Київ)
05.03.2023 в 20:37
Так, колись Ліверпуль повинен нарешті себе проявити та і МЮ схибити Утім такий погром кортить побачити ЩЕ!
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+1
-1
avatar
hrdhrd (Украина)
05.03.2023 в 20:27
Ну как говорили барселонцы, Реал обыграл середняка АПЛ, а Барселона проиграла одному из лидеров мирового футбола
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+4
-1
kalan-86 (Анкара)
05.03.2023 в 20:27
Точно. Пам’ятаю.
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+5
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
05.03.2023 в 21:36
kalan-86 (Анкара) Зачетно подлизнул. Тебе бы память подправить, а еще лучше найти ту статью и почитать комментарии.
+1
0
Algrab (Костопiль)
05.03.2023 в 20:33
Ответить
+3
-1
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
05.03.2023 в 21:34
hrdhrd (Украина) A ты как не припи***шь, так не проживешь. Написано было один из лидеров АПЛ, а не мира.
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0
-1
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hrdhrd (Украина)
05.03.2023 в 21:36
А ты как за слово не уцепишься, так не проживешь. Есть разница между "лидер АПЛ" и "лидер мира"? Если АПЛ - сильнейшая лига этого самого мира
0
-1
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
05.03.2023 в 21:40
Не выкручивайся, не перекручивай факты. Ты это часто делаешь, а эти слова меняют смысл.
0
0
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okolegko (Київ)
05.03.2023 в 20:26
Тепер так потрібно зіграти проти Реала і все буде ок
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+1
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
05.03.2023 в 20:26
насмотрелись шахтёра))) салах, уймись!))))
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+2
-3
Algrab (Костопiль)
05.03.2023 в 20:33
п н х...
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+2
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
05.03.2023 в 20:44
рабыня, сосих**!!!
0
-1
kalan-86 (Анкара)
05.03.2023 в 20:23
Це просто неймовірно! Що за Ліверпуль у цьому сезоні! Так виє…ти Ман.Ю.
Ответить
+6
0
Іван С (Луцьк)
05.03.2023 в 20:23
Як так, маючи Мегого Максимальне, мусиш дивитись по-арабськи)
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+3
0
Algrab (Костопiль)
05.03.2023 в 20:34
А от так...У мене теж саме...
Ответить
+2
0
Algrab (Костопiль)
05.03.2023 в 20:22
Ого... Неочікувано....Оце то номер видали...
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+1
0

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