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Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 7:0. Обзор матча и видео голов
Видеообзор крупной победы красных и голов Салаха, Нуньеса и Гакпо
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В какой бы форме не находился “Манчестер Юнайтед”, выезд на “Энфилд” для него – всегда большой вызов. Однако мало кто мог ожидать, что в этот раз “Юнайтед” будет настолько сложно. В первом тайме была более-менее равная игра, и “Ливерпуль” реализовал свой единственный шанс – прекрасной гол организовали Робертсон и Гакпо. Однако то, что произошло после перерыва с трудом поддается объяснению. “Юнайтед” поплыл, а “Ливерпуль” забил еще шесть голов. Гакпо, Нуньес и Салах оформили по дублю, еще один мяч записал на свой счет Фирмино. Фантастическия игра от “Ливерпуля”, удивительный провал от “Юнайтед”.
Чемпионат Англии, 26-й тур. Ливерпуль, “Энфилд”
Голы: Гакпо 43, Нуньес 47, Гакпо 50, Салах 66, Нуньес 75, Салах 83, Фирмино 88
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