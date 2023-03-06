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Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 7:0. Обзор матча и видео голов

Англия
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Видеообзор крупной победы красных и голов Салаха, Нуньеса и Гакпо

Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 7:0. Обзор матча и видео голов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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В какой бы форме не находился “Манчестер Юнайтед”, выезд на “Энфилд” для него – всегда большой вызов. Однако мало кто мог ожидать, что в этот раз “Юнайтед” будет настолько сложно. В первом тайме была более-менее равная игра, и “Ливерпуль” реализовал свой единственный шанс – прекрасной гол организовали Робертсон и Гакпо. Однако то, что произошло после перерыва с трудом поддается объяснению. “Юнайтед” поплыл, а “Ливерпуль” забил еще шесть голов. Гакпо, Нуньес и Салах оформили по дублю, еще один мяч записал на свой счет Фирмино. Фантастическия игра от “Ливерпуля”, удивительный провал от “Юнайтед”.

Чемпионат Англии, 26-й тур. Ливерпуль, “Энфилд”

“Ливерпуль” – “Манчестер Юнайтед” 7:0

Голы: Гакпо 43, Нуньес 47, Гакпо 50, Салах 66, Нуньес 75, Салах 83, Фирмино 88

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В статье: Английская Премьер-лига видео АПЛ Ливерпуль Мохамед Салах Манчестер Юнайтед Роберто Фирмино видеоповторы Дарвин Нуньес Коди Гакпо
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