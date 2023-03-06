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После разгрома от Ливерпуля Тен Хаг заставил игроков МЮ слушать ликование игроков и болельщиков соперника

Англия
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Своеобразная мотивация

После разгрома от Ливерпуля Тен Хаг заставил игроков МЮ слушать ликование игроков и болельщиков соперника

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг после поражения 0:7 от "Ливерпуля" заставил игроков своей команды сидеть в тишине и слушать ликование футболистов соперника, сообщает Mirror.

Игроки были вынуждены слушать ликование из домашней раздевалки "Энфилда", в которой "Ливерпуль" праздновал победу, а также шум трибун.

Тен Хаг сказал игрокам, что это должно послужить мотивацией, чтобы в следующий раз они боролись до конца. Также тренер сказал футболистам, что им "повезло возвращаться домой на командном автобусе, а не вместе с разъярёнными болельщиками, которые заплатили деньги, чтобы увидеть столь жалкое зрелище".

Напомним, что разгромный счет в матче с "Ливерпулем" стал для "МЮ" антирекордным в истории английской Премьер-лиги.

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В статье: Ливерпуль Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Источник:
Mirror

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