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Легенда МЮ: Зинченко является большим преимуществом для Арсенала
Пол Скоулз впечатлен уровнем игры украинца
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший полузащитник, легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз высказал свое мнение об игре защитника "Арсенала" Александра Зинченко.
"Зинченко, как он сказал, наслаждается футболом. Вы видите, как хорошо он играет. Я собирался спросить его, он левый или центральный полузащитник? Ему все равно удобно играть на обеих позициях. Он играет фантастически хорошо и является большим преимуществом для "Арсенала".
Я немного удивлен, что "Манчестер Сити" продал его, учитывая, какое влияние он оказывал на партнеров. Обычно фланговые защитники не играют такой большой роли в команде, но оно имеет огромное влияние не только на поле, но и за его пределами", — цитирует Скоулза HITC.
В текущем сезоне Зинченко провел 23 матча за "Арсенал" во всех турнирах, в которых забил 1 гол и выполнил 2 результативные передачи.
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