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Английское телешоу Match of the Day выйдет в эфир без ведущих и экспертов после скандала с Линекером

Англия
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Компании BBC объявлен бойкот 

Английское телешоу Match of the Day выйдет в эфир без ведущих и экспертов после скандала с Линекером

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Легендарное английское телешоу Match of the Day, которое транслируется компанией BBC с 1964 года, предстанет в субботу вечером в необычном формате.

Как информирует BBC, программа выйдет в эфир без ведущего и экспертов в студии, и будет состоять только из обзоров субботних матчей АПЛ.

Многолетний ведущий Match of the Day Гари Линекер был отстранен телекомпанией BBC за “нарушение принципов беспристрастности”. Линекер посреди недели раскритиковал в своем персональном твиттере новую правительственную программу предоставления убежища, сравнив используемую аргументацию с риторикой Германии в 30-х годах.

Как пишет The Independent, высшее руководство BBC хотело, чтобы Линекер выступил с публичным заявлением, попросив прощения и сказав, что он будет в дальнейшем осторожным в высказываниях в своих социальных сетях. Линекер отказался это делать.

В результате BBC отстранило на Линекера от эфира для “продолжения дискуссии”. При этом сам Линекер хотел провести шоу.

Известный в прошлом футболист вел шоу Match of the Day с 1999 года. Его контракт действует еще два года.

В знак солидарности с Линекером в эфир отказались выйти соведущие и эксперты телешоу Иан Райт и Алан Ширер. Другие спортивные ведущие BBC – Джермейн Дженас, Алекс Скотт и Марк Чепмен также отказались вести шоу. Позже к бойкоту присоединились и шесть комментаторов BBC, которые должны были вести матчи субботы АПЛ к телепрограмме.

Наконец, как информирует Talksport, ряд игроков и тренеров клубов АПЛ готовы отказаться от послематчевых комментариев Match of the Day, выражая поддержку Линекеру.

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В статье: Гари Линекер BBC
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