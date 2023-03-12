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Первое результативное действие Мудрика. Лестер - Челси 1:3. Обзор матча и видео голов

Англия
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Украинец отметился голевой передачей в победном матче Челси – видеообзор 

Первое результативное действие Мудрика. Лестер - Челси 1:3. Обзор матча и видео голов

Getty Images / Global Images Ukraine

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“Челси” побеждает в третьем матче подряд и делает это с Михаилом Мудриком в основе. Украинец пропустил два предыдущих поединка “синих”, но сегодня вышел в линии нападения, и в целом отыграл неплохо. Во втором тайме Мудрик забил гол, но он был отменен из-за офсайда, но затем украинец выполнил голевой пас на Ковачича. Это был третий гол “Челси” в матче, ранее красивые мячи забили Чилуэлл и Хавертц. У “Лестера” смог отметиться только форвард Патсон Дака.

Чемпионат Англии, 27-й тур. Лестер, “Кинг Пауэр Стэдиум”

"Лестер" – "Челси" 1:3

Голы: Дака 39 – Чилуэлл 11, Хавертц 45+6, Ковачич 78

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В статье: Английская Премьер-лига видео Челси (Лондон) АПЛ видеоповторы Кай Хавертц Лестер Сити Михаил Мудрик Бен Чилвелл
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