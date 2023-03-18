Холанд стал шестым игроком из АПЛ, которому удалось забить 40+ голов за сезон

В рамках стадии 1/4 Кубка Англии "Манчестер Сити" разгромил "Бернли" со счетом 6:0.

Хет-триком в составе команды Пепа Гвардиолы отличился Эрлинг Холанд. Таким образом, норвежский форвард записал на свой счет 42 гола в этом клубном сезоне.

Благодаря этому, 22-летний нападающий стал 6-м футболистом по АПЛ, который смог расписаться в воротах соперников 40+ раз во всех турнирах.

Раньше это удавалось: