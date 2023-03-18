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Холланд стал шестым игроком из АПЛ, которому удалось забить 40+ голов за сезон

Англия
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Холланд стал шестым игроком из АПЛ, которому удалось забить 40+ голов за сезон

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В рамках стадии 1/4 Кубка Англии "Манчестер Сити" разгромил "Бернли" со счетом 6:0.

Хет-триком в составе команды Пепа Гвардиолы отличился Эрлинг Холанд. Таким образом, норвежский форвард записал на свой счет 42 гола в этом клубном сезоне.

Благодаря этому, 22-летний нападающий стал 6-м футболистом по АПЛ, который смог расписаться в воротах соперников 40+ раз во всех турнирах.

Раньше это удавалось:

  • 44 - Руд ван Нистелрой – сезон 2002-03
  • 44 - Мохаммед Салах - сезон 2017-18
  • 42 - Криштиану Роналду – сезон 2007-08
  • 41 - Энди Коул – сезон 1993-94
  • 41 - Харри Кейн – сезон 2017-18
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В статье: Эрлинг Холанд
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Источник:
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Комментарии (1)
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янковский ян (Запорожье)
18.03.2023 в 23:10
Ну рекорд будет побит слихвой. У него ещё времени накидать штук 15-20 есть.
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