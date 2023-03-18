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Холланд стал шестым игроком из АПЛ, которому удалось забить 40+ голов за сезон
Во всех турнирах
Opta
В рамках стадии 1/4 Кубка Англии "Манчестер Сити"
Хет-триком в составе команды Пепа Гвардиолы отличился Эрлинг Холанд. Таким образом, норвежский форвард записал на свой счет 42 гола в этом клубном сезоне.
Благодаря этому, 22-летний нападающий стал 6-м футболистом по АПЛ, который смог расписаться в воротах соперников 40+ раз во всех турнирах.
Раньше это удавалось:
- 44 - Руд ван Нистелрой – сезон 2002-03
- 44 - Мохаммед Салах - сезон 2017-18
- 42 - Криштиану Роналду – сезон 2007-08
- 41 - Энди Коул – сезон 1993-94
- 41 - Харри Кейн – сезон 2017-18
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Источник:Opta
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янковский ян (Запорожье)
18.03.2023 в 23:10
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