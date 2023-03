Де Дзерби и Артета – среди претендентов на приз лучшего тренера месяца в АПЛ

Официальный сайт АПЛ опубликовал имена претендентов на звание лучшего тренера по итогам марта. В число номинантов вошли:

Голосование проходит в открытом режиме на официальном сайте Премьер-лиги.

Напомним, в прошлом месяце награду получил тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг.

Your shortlist for @BarclaysFooty Manager of the Month ⬇️



???? Mikel Arteta

???? Roberto De Zerbi

???? Unai Emery

???? Pep Guardiola



Vote now ➡️ https://t.co/1aODPuEuVd#PLAwards pic.twitter.com/1CiggrY8W8