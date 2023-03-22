Зинченко завоевывает Арсенал. Клуб выпустил ВИДЕО, посвященное игре украинца
Действие украинца в матче с Кристал Пэлас
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Не секрет, что украинец
Еще одно тому подтверждение - в клубе 26-летнему украинцу уже даже посвятили отдельное видео.
На своем официальном Ютуб-канале "канониры" опубликовали видео, посвященное действиям Александра Зинченко в домашнем поединке 28-го тура АПЛ против "Кристал Пэлас" (4:1).
В ролике показана игра левого защитника под пристальным вниманием камер. По этому видео можно понять, насколько активно украинец принимает участие в игре своей команды, как в атаке, так и обороне.
Напомним, что Зинченко перешел в "Арсенал" из "Манчестер Сити" летом прошлого года за 35 миллионов евро. В его активе в текущем сезоне 27 матчей, в которых он забил один гол и оформил два ассита.
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