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ПСЖ предлагал Рашфорду 400 тысяч фунтов в неделю, но англичанин решил остаться в МЮ

Англия
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Трансфер мог состоятся прошлым летом

ПСЖ предлагал Рашфорду 400 тысяч фунтов в неделю, но англичанин решил остаться в МЮ

фото - Getty Images

Новина українською

"ПСЖ" прошлым летом предлагал Маркусу Рашфорду 400 тысяч фунтов в неделю. О переговорах знали в "Манчестер Юнайтед".

Игрок сделал выбор в пользу "Манчестер Юнайтед" и остался в клубе. После чемпионата мира футболист продемонстрировал, что в состоянии вернуться к своей лучшей форме. Рашфорд забил 19 голов и отдал 4 голевые передачи после завершения чемпионата мира в Катаре.

В январе президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи заявлял, что любой был бы рад получить Рашфорда, тем более бесплатно. Тогда ещё не было известно будет ли "Юнайтед" продлевать контракт с англичанином наверняка.

Спустя некоторое время и несколько удачных матчей Маркуса стало известно, что "МЮ" активирует опцию продления контракта до лета 2024-го (его соглашение истекало в конце сезона), а руководство будет готовить новый большой и долгосрочный контракт для футболиста.

В этом сезоне Рашфорд провел за "Юнайтед" 44 матча, забил 27 голов и отдал 9 результативных передач.

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В статье: Манчестер Юнайтед Пари Сен-Жермен (Париж) Маркус Рашфорд
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Источник:
theathletic.com

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