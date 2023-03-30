Известно имя лучшего игрока Манчестер Юнайтед в марте

Бруну Фернандеш признан лучшим игроком "Манчестер Юнайтед" в марте. Он обошел в голосовании Лисандро Мартинеса и Маркуса Рашфорда.

28-летний полузащитник всего на 1% обошел Маркуса Рашфорда, который забил 2 гола.

В марте Бруну забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу в 6-ти матчах. Португалец оформил 1+1 против "Бетиса" (4:1) в Лиге Европы 9-го марта, а также дубль против "Фулхэма" (3:1) 19-го.

Бруну седьмой раз получает награду с момента прихода в "МЮ" в январе 2020-го. Он дважды становился игроком года в "МЮ" в первых двух сезонах, но это его первая награда игроку месяца в этом сезоне.