Сити заплатил за год агентам 51 миллион фунтов. В топ-5 Челси, Арсенал, Ливерпуль и Юнайтед

"Манчестер Сити" с 1 февраля 2022-го по 31 января 2023-го выплатил агентам 51 миллион фунтов. Второй в списке – "Челси" с 43-мя миллионами фунтов.

Полная таблица АПЛ по выплате агентских выглядит следующим образом:

"Манчестер Сити" – 51,56 млн фунтов (2-е место);

"Челси" – 43,16 млн (10-е место);

"Ливерпуль" – 33,69 млн (6-е место);

"Манчестер Юнайтед" – 24,73 млн (3-е место);

"Арсенал" – 16,75 млн (1-е место);

"Тоттенхэм" – 16,14 млн (4-е место);

"Астон Вилла" – 15,62 млн (11-е место);

"Лидс" – 15,31 млн (14-е место);

"Эвертон" – 13,54 млн (15-е место);

"Вест Хэм" – 12,03 млн (18-е место);

"Ньюкасл" – 10,78 млн (5-е место);

"Лестер" – 10,28 млн (17-е место);

"Кристал Пэлас" – 9,79 млн (12-е место);

"Фуллхэм" – 8.75 млн (9 место);

"Брайтон" – 8,58 млн (7-е место);

"Саутгемптон" – 6,31 млн. (20-е место);

"Вулверхэмптон" – 6,18 млн (13-е место);

"Брентфорд" – 5,66 млн (8-е место);

"Борнмут" – 5,05 млн (19-е место);

"Ноттингем Форест" – 4,35 млн (16-е место);

Прошлым летом "Сити" подписал Эрлинга Холанда и Мануэля Аканджи из "Боруссии", полузащитника Калвина Филлипса из "Лидса" и Серхио Гомеса из "Андерлехта".