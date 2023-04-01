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Сити заплатил за год агентам 51 миллион фунтов. В топ-5 Челси, Арсенал, Ливерпуль и Юнайтед

Англия
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Учитывается период с 1-го февраля 2022-го по 31 января 2023-го

Сити заплатил за год агентам 51 миллион фунтов. В топ-5 Челси, Арсенал, Ливерпуль и Юнайтед

Фото: twitter.com/ManCity

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"Манчестер Сити" с 1 февраля 2022-го по 31 января 2023-го выплатил агентам 51 миллион фунтов. Второй в списке – "Челси" с 43-мя миллионами фунтов.

Полная таблица АПЛ по выплате агентских выглядит следующим образом:

  • "Манчестер Сити" – 51,56 млн фунтов (2-е место);
  • "Челси" – 43,16 млн (10-е место);
  • "Ливерпуль" – 33,69 млн (6-е место);
  • "Манчестер Юнайтед" – 24,73 млн (3-е место);
  • "Арсенал" – 16,75 млн (1-е место);
  • "Тоттенхэм" – 16,14 млн (4-е место);
  • "Астон Вилла" – 15,62 млн (11-е место);
  • "Лидс" – 15,31 млн (14-е место);
  • "Эвертон" – 13,54 млн (15-е место);
  • "Вест Хэм" – 12,03 млн (18-е место);
  • "Ньюкасл" – 10,78 млн (5-е место);
  • "Лестер" – 10,28 млн (17-е место);
  • "Кристал Пэлас" – 9,79 млн (12-е место);
  • "Фуллхэм" – 8.75 млн (9 место);
  • "Брайтон" – 8,58 млн (7-е место);
  • "Саутгемптон" – 6,31 млн. (20-е место);
  • "Вулверхэмптон" – 6,18 млн (13-е место);
  • "Брентфорд" – 5,66 млн (8-е место);
  • "Борнмут" – 5,05 млн (19-е место);
  • "Ноттингем Форест" – 4,35 млн (16-е место);

Прошлым летом "Сити" подписал Эрлинга Холанда и Мануэля Аканджи из "Боруссии", полузащитника Калвина Филлипса из "Лидса" и Серхио Гомеса из "Андерлехта".

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В статье: Арсенал (Лондон) Челси (Лондон) Ливерпуль Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
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Источник:
theathletic.com

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