АПЛ. Брайтон закрепился на шестой позиции, Борнмут и Лестер в зоне вылета

Пока “Челси” и “Ливерпуль” проводили между собой четвертый подряд безголевой матч, как всегда острыми и оживленными были поединки участников борьбы за выживание и еврокубковых претендентов.

Непростой для себя матч провел “Брайтон”. “Борнмут” долгое время выглядел интереснее и целостнее гостей, создав несколько голевых моментов, но ни один хороший шанс реализовать не удалось. Реализация у команды Де Дзерби была лучше, и первый гол – это маленький шедевр. Митома выполнил не самую удобную передачу на Фергюсона, и 18-летнему форварда не оставалось ничего, как пробить пяткой в одно касание. Техника Фергюсона не подвела – 1:0. Это был седьмой гол ирландца за первую команду “Брайтона”. Одно из главных открытий сезона.

Старт второго тайма тоже был за “Борнмутом”, “Брайтон” не удавалось установить контроль, и только в последние 20 минут гости отодвинули игру от своих ворот. И успели забить второй. К сожалению, не без участия Ильи Забарного, который дебютировал в конце матча, заменив травмированного Сенеси. Парагвайский форвард “Брайтона” Хулио Энсизо получил мяч в штрафной, легко качнул украинца, и уложил мяч в ворота, забив свой первый гол в АПЛ.

“Брайтон” остается на шестом месте. В субботу команда Де Дзерби играет очень важный выездной матч против “Тоттенхэма”, и это будет настоящая проверка еврокубковых амбиций “чаек”.

Неожиданно вклинилась в борьбу за еврокубки и “Астон Вилла” Унаи Эмери. Это поразительно, но с первого матча Эмери во главе “Виллы” (шестое ноября) только “Арсенал” (41) и “Манчестер Сити” (35) набрали больше очков, чем бирмингемцы (32).

Во вторник вечером “Астон Вилла” победила в игре с “Лестером”, который проводил первый матч без Брендана Роджерса. Гости забили гол своим первым ударом – Буэндиа наконец-то отметился ассистом, а Уоткинс забил свой шестой подряд гол в выездных матчах, удачно выбрав позицию в свободной зоне между защитниками “лис”.

“Лестер” не был безнадежным, в частности много проблем 37-летнему Эшли Янгу создавал Харви Варнс, и в конечном итоге вингер “Лестера” оторвался от ветерана, и переиграл Мартинеса.

“Лестеру” сломало игру не совсем однозначное удаление Дьюсбери-Холла за две желтые карточки, и гости смогли реализовать большинство. Бертран Траоре вышел на поле на 85-й минуте, и через две минуты вингер “Виллы”, получив мяч от опорника “Лестера” Ндиди, красиво закинул мяч в дальний угол.

Хозяева на 90+2 минуте едва не заработали пенальти, рефери Грэм Скотт решил, что Уоткинс срубил Дака в чужой штрафной, но повтор показал, что правила нарушал форвард “Лестера”.

“Астон Вилла” уже опережает в турнирной таблице “Ливерпуль”, “Лестер” второй с конца.

Немного оторваться от зоны вылета удалось “Лидсу”. Команда Хави Грасии провела очень качественный и дисциплинированный матч против “Ноттингем Фореста”. Гости забили первыми – Мангаля уложил мяч в угол после паса Денниса, но “Лидс” сохранил хладнокровие и энергию, и еще в первом тайме вышел вперед. Первый гол забил Харрисон, сыграв на добивании, а затем хорошим индивидуальным голом отметился Синистерра.

“Лидс” уверенно довел матч до победы. “Ноттингем Форест” не может победить в восьми турах подряд, перед игрой на “Элланд Роуд” были разговоры о возможной отставке Стива Купера, и вполне вероятно, что в следующем матче у “Фореста” будет новый тренер. Новичок лиги пока не в зоне вылета только благодаря разнице мячей в плюс два.

