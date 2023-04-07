Ковачич об отставке Поттера: Проще уволить главного тренера, чем убрать 30 футболистов

Матео Ковачич прокомментировал назначение Фрэнка Лэмпарда и увольнение Грэма Поттера. Он считает, что ответственность лежит и на игроках в том числе.

"Мы знаем его. Он уже был нашим тренером. То, что Фрэнк вернулся, – это хорошая новость.

Он попытается изменить наш сезон, который нельзя назвать хорошим. Мы должны быть честными сами с собой.

Проще уволить главного тренера, чем убрать 30 футболистов, но ответственность лежит и на нас тоже. Нам нужно работать лучше и сказать спасибо Грэму Поттеру, который проделал хорошую работу.

В клубе произошло много изменений, это непросто, поэтому для него это тоже была плохая ситуация", – сказал полузащитник "Челси".

Напомним, что Грэма Поттера уволили 2-го апреля, после поражения от "Астон Виллы" (0:2) в АПЛ. Позже клуб назначил Фрэнка Лэмпарда исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона. Летом клуб хочет пригласить специалиста для строительства долгосрочного проекта.