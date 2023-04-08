Поражение Вест Хэма в матче против Фулхэма отправит Мойеса в отставку – СМИ

Лояльность руководства “Вест Хэма” к наставнику Дэвиду Мойесу уменьшается. Клуб уже ищет альтернативу, чтобы заменить шотландца.

Увольнение наставника может состояться уже в эту субботу. Если “Вест Хэм” в гостях уступит “Фулхэму”, то Мойес будет отправлен в отставку, сообщает Football Insider.

5 апреля "молотобойцы" проиграли дома 1:5 "Ньюкаслу". Руководители клуба начали давить на Мойеса, чтобы тот изменил ситуацию.

Пока команда находится на 15-м месте в АПЛ. От зоны вылета "молотобойцев" отделяет только лучшая разница забитых-пропущенных, чем у других команд с 27 очками. А таких сейчас четыре, они расположились с 15 по 18 место.

"Фулхэм" и "Вест Хэм" начнут свой матч сегодня, 8 апреля, в 17:00. В первом круге эти команды сыграли со счетом 3:1 в пользу "молотобойцев".