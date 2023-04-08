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Лестер может возглавить экс-тренер Лидса и Лейпцига
Наставник недавно завершил работу в другом английском клубе
Фото - https://twitter.com/LUFC/автор - невідомий
Авторитетный журналист Фабрицио Романо сообщил, что на данный момент продолжаются переговоры между "Лестером" и тренером Джесси Маршем относительно потенциального сотрудничества.
49-летний американец является одним из основных кандидатов в замену ранее уволенного коуча Брендана Роджерса. Сообщается, что переговоры продлятся и сегодня для достижения полного согласия.
В феврале Марш был уволен с должности главного тренера "Лидса". "Лестер" на данный момент занимает предпоследнее место после 29 туров АПЛ.
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