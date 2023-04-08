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Лестер может возглавить экс-тренер Лидса и Лейпцига

Англия
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Наставник недавно завершил работу в другом английском клубе

Лестер может возглавить экс-тренер Лидса и Лейпцига

Фото - https://twitter.com/LUFC/автор - невідомий

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Авторитетный журналист Фабрицио Романо сообщил, что на данный момент продолжаются переговоры между "Лестером" и тренером Джесси Маршем относительно потенциального сотрудничества.

49-летний американец является одним из основных кандидатов в замену ранее уволенного коуча Брендана Роджерса. Сообщается, что переговоры продлятся и сегодня для достижения полного согласия.

В феврале Марш был уволен с должности главного тренера "Лидса". "Лестер" на данный момент занимает предпоследнее место после 29 туров АПЛ.

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В статье: Лидс Юнайтед Джесси Марш Лестер Сити Фабрицио Романо
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Источник:
Fabrizio Romano

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