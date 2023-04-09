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Тен Хаг: Магуайр сейчас отличается от того Магуайра, который был раньше
Тренер доволен прогрессом игрока
Фото: Eurosport
Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг высказался о защитнике Харри Магуайре после матча 30-го тура английской Премьер-лиги с "Эвертоном"2 (2:0):
"Харри хорошо играл как с мячом, так и без него. Этот Магуайр существенно отличается от того Магуайра, которого я видел в первые месяцы работы главным тренером "Манчестер Юнайтед". Харри проявляет инициативу на поле, играет уверенно против соперника. Он провёл очень сильный матч с "Эвертоном", - сказал коуч.
30-летний Магуайр выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2019 года. В 25 матчах нынешнего сезона английский защитник не отметился результативными действиями.
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