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Тен Хаг: Магуайр сейчас отличается от того Магуайра, который был раньше

Англия
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Тренер доволен прогрессом игрока

Тен Хаг: Магуайр сейчас отличается от того Магуайра, который был раньше

Фото: Eurosport

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Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг высказался о защитнике Харри Магуайре после матча 30-го тура английской Премьер-лиги с "Эвертоном"2 (2:0):

"Харри хорошо играл как с мячом, так и без него. Этот Магуайр существенно отличается от того Магуайра, которого я видел в первые месяцы работы главным тренером "Манчестер Юнайтед". Харри проявляет инициативу на поле, играет уверенно против соперника. Он провёл очень сильный матч с "Эвертоном", - сказал коуч.

30-летний Магуайр выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2019 года. В 25 матчах нынешнего сезона английский защитник не отметился результативными действиями.

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В статье: Манчестер Юнайтед Харри Магуайр Эрик тен Хаг
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Источник:
Sky Sports

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