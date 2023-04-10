Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лестер начал переговоры с экс-наставником Эвертона
Сделка с Маршем сорвалась
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Лестер" продолжает поиски нового тренера после увольнения Брендана Роджерса. Накауне сообщалось, что Джесси Марш был близок к назначению, но в последний момент сделка сорвалась.
Теперь, согласно данным инсайдера Фабрицио Романо, на пост наставника "лис" претендует Рафаэль Бенитес. Переговоры продолжаются, клуб пытается договориться с испанским специалистом.
Последним местом работы Бенитеса был "Эвертон", который он покинул в январе 2022 года. Ранее он также тренировал "Далянь Про", "Ньюкасл", "Реал", "Наполи", "Тенерифе", "Челси", "Интер", "Ливерпуль" и "Валенсию".
"Лестер" занимает предпоследнее место,19-е в турнирной таблице чемпионата Англии.
Популярное сейчас
- Пакеты с деньгами, выезд на Бернабеу и племянница диктатора: чудеса испанского клуба, жившего с торговли наркотиками
- Испанский клуб делал предложение Ворскле по 19-летнему игроку – СМИ
- Суркис: Если бы не война, трансфер Цыганкова был бы более цивилизованным
- АПЛ. Ливерпуль - Арсенал 2:2. Победили эмоции
- Встреча на Эльбе. Селезнев пересекся с Ракицким на Закарпатье - ФОТО
- "Не понимаю, что им там впаривают". Девушка хавбека Шахтера выдала мощное мнение относительно УПЦ МП - ВИДЕО