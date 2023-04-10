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Лестер начал переговоры с экс-наставником Эвертона

Англия
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Сделка с Маршем сорвалась

Лестер начал переговоры с экс-наставником Эвертона

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Лестер" продолжает поиски нового тренера после увольнения Брендана Роджерса. Накауне сообщалось, что Джесси Марш был близок к назначению, но в последний момент сделка сорвалась.

Теперь, согласно данным инсайдера Фабрицио Романо, на пост наставника "лис" претендует Рафаэль Бенитес. Переговоры продолжаются, клуб пытается договориться с испанским специалистом.

Последним местом работы Бенитеса был "Эвертон", который он покинул в январе 2022 года. Ранее он также тренировал "Далянь Про", "Ньюкасл", "Реал", "Наполи", "Тенерифе", "Челси", "Интер", "Ливерпуль" и "Валенсию".

"Лестер" занимает предпоследнее место,19-е в турнирной таблице чемпионата Англии.

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В статье: Рафаэль Бенитес Лестер Сити
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Источник:
Fabrizio Romano

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