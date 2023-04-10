Магуайр: В МЮ 4 защитника мирового уровня: Варан, Мартинес, Линделеф. Если тебя не выберут, нужно быть готовым к борьбе

Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр высказался о недостатке игрового времени в клубе.

"Моя работа – это всегда быть готовым и тренироваться как можно лучше. Спросите любого в раздевалке – я тренируюсь усердно. Во всем, будь то игра на флангах или владение мячом, и я всегда прилагаю дополнительные усилия.

Я доказал это, потому что каждый раз, когда мне предоставлялась возможность играть за клуб в этом году и представлять страну на чемпионате мира и в отборе, я чувствовал, что нахожусь на своем месте и выступаю действительно хорошо.

В этом году я чувствую, что нахожусь в отличном моральном и физическом состоянии, и каждый раз, начиная игру (в стартовом составе), я преуспевал. Но я также понимаю, что в клубе есть потрясающие центральные защитники. У нас есть четыре центральных защитника мирового уровня: кроме меня, есть еще Лисандро, Рафа (Варан) и Виктор (Линделеф).

Я уверен, что с этого момента и до конца сезона мы будем стимулировать друг друга и бороться за место в составе. Но если тебя не выберут, нужно быть готовым к борьбе и воспользоваться шансом, когда он появится", – сказал защитник "манкунианцев".

Ранее сообщалось, что в клубе не довольны оборонительными качествами Харри Маугайра. Игрока скорее всего будут продвавть будущим летом.

В этом сезоне Магуайр провел за "Юнайтед" 25 матчей и не отличился результативными действиями. В среднем он проводит на поле 50 минут.