  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Магуайр: В МЮ 4 защитника мирового уровня: Варан, Мартинес, Линделеф. Если тебя не выберут, нужно быть готовым к борьбе
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Магуайр: В МЮ 4 защитника мирового уровня: Варан, Мартинес, Линделеф. Если тебя не выберут, нужно быть готовым к борьбе

Англия
(1 голосов)

Ожидается, что англичанин уйдет следующим летом

Магуайр: В МЮ 4 защитника мирового уровня: Варан, Мартинес, Линделеф. Если тебя не выберут, нужно быть готовым к борьбе

Фото: Eurosport

Новина українською

Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр высказался о недостатке игрового времени в клубе.

"Моя работа – это всегда быть готовым и тренироваться как можно лучше. Спросите любого в раздевалке – я тренируюсь усердно. Во всем, будь то игра на флангах или владение мячом, и я всегда прилагаю дополнительные усилия.

Я доказал это, потому что каждый раз, когда мне предоставлялась возможность играть за клуб в этом году и представлять страну на чемпионате мира и в отборе, я чувствовал, что нахожусь на своем месте и выступаю действительно хорошо.

В этом году я чувствую, что нахожусь в отличном моральном и физическом состоянии, и каждый раз, начиная игру (в стартовом составе), я преуспевал. Но я также понимаю, что в клубе есть потрясающие центральные защитники. У нас есть четыре центральных защитника мирового уровня: кроме меня, есть еще Лисандро, Рафа (Варан) и Виктор (Линделеф).

Я уверен, что с этого момента и до конца сезона мы будем стимулировать друг друга и бороться за место в составе. Но если тебя не выберут, нужно быть готовым к борьбе и воспользоваться шансом, когда он появится", – сказал защитник "манкунианцев".

Ранее сообщалось, что в клубе не довольны оборонительными качествами Харри Маугайра. Игрока скорее всего будут продвавть будущим летом.

В этом сезоне Магуайр провел за "Юнайтед" 25 матчей и не отличился результативными действиями. В среднем он проводит на поле 50 минут.

По теме
yellow-arrow
Гвардиола подколол Спаллетти: Не хочу говорить о Наполи. Лучано слишком ранимый
yellow-arrow
Лайнсмена, ударившего по лицу Робертсона в перерыве матча Ливерпуль – Арсенал, отстранили
yellow-arrow
Шмейхель: Мудрика словно украли у Арсенала в последнюю минуту
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Манчестер Юнайтед Харри Магуайр
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
goal.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде