АПЛ. Тоттенхэм - Борнмут 2:3. Никто не хочет занимать четвертое место 

“Тоттенхэм” Кристиана Стеллини/Райана Мэйсона сенсационно проиграл на своем поле одному из аутсайдеров лиги “Борнмуту”. “Шпоры” остаются на пятом месте и рискуют отпустить в отрыв “Манчестер Юнайтед” и “Ньюкасл”, которые сыграли на два и один матч меньше. Кроме того, по потерянным очкам “Тоттенхэм” уступает и “Брайтону”.

В первом круге “Борнмут” проиграл “Тоттенхэму” 2:3. “Вишенки” выигрывали 2:0, но затем пропустили три гола, последний из них на 90+2 минуте. Ответ сегодня получился достойным.

