АПЛ. Тоттенхэм - Борнмут 2:3. Никто не хочет занимать четвертое место 

“Тоттенхэм” Кристиана Стеллини/Райана Мэйсона сенсационно проиграл на своем поле одному из аутсайдеров лиги “Борнмуту”. “Шпоры” остаются на пятом месте и рискуют отпустить в отрыв “Манчестер Юнайтед” и “Ньюкасл”, которые сыграли на два и один матч меньше. Кроме того, по потерянным очкам “Тоттенхэм” уступает и “Брайтону”.

В первом круге “Борнмут” проиграл “Тоттенхэму” 2:3. “Вишенки” выигрывали 2:0, но затем пропустили три гола, последний из них на 90+2 минуте. Ответ сегодня получился достойным.

One gif to sum up this moment ???????? pic.twitter.com/cKuFgRKga3 — AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) April 15, 2023

“Тоттенхэм” играл качественнее на стартовых минутах. В частности, выделялся Иван Перишич, который пользовался тем, что его визави Маркус Тавернье часто терял свою позицию на фланге, когда “Борнмут” действовал без мяча. И в первом голе в матче Перишичу удалось оторваться от Тавернье после классного паса Лангле из глубины, передача с линии и Сон, вовремя подключившись в штрафную, пробил Нету.

Забив гол, “Тоттенхэм” зачем-то отдал инициативу “Борнмуту”. Затем травму получил Лангле, и вместо него на поле появился Санчес.

Это было начало конца для “шпор”. Уже через три минуты Порро потерял мяч на ровном месте, Соланке дал пас в зону Санчеса, и из нее Винья ворвался в штрафную, и сравнял счет.

На старте второй половины игры Санчес вновь ошибся, подарив мяч Соланке, и форвард “Борнмута” отправил его в сетку Льориса.

Сложно сказать, что было на душе Санчеса, и трибуны его не поддерживали, а совсем наоборот, устроили резкую обструкцию свистом, и негативными окриками. В итоге Стеллини решил провести обратную замену, сняв с поля колумбийского центрбека. Игру “шпор” должен был усилить Арно Данджума, которого упрямо отказывался использовать Антонио Конте.

Затем на поле вместо Скиипа появился Ришарлисон, “шпоры” играли что-то вроде 4-2-4, где фланговыми защитниками были Порро и Перишич, Кейн опускался ниже, а впереди были Сон, Кулушевски, Данджума и Ришарлисон. Все или ничего.

Именно Данджума на 88-й минуте отыграл один мяч, хорошо пробив с двадцати метров, и буквально через пару минут супершанс упустил Ришарлисон. Судьба была зла с “Тоттенхэмом”. Порро допустил еще одну ошибку, Соланке выдержал паузу и на 90+5 минуты отдал голевой пас на Данго Уттара.

3:2! Для “Борнмута” это была уже девятая победа, если Гари О’Нил сможет удержать “вишенок” в АПЛ это будет настоящим чудом (по общему убеждению у “Борнмута” самый слабый состав в лиге). От зоны вылета команда Ильи Забарного (который остался сегодня в запасе) оторвалась на шесть очков.

Для “Тоттенхэма” это поражение стало десятым в чемпионате. Уровень токсичности с каждым матчем переходит все мыслимые пределы.

FULL-TIME Spurs 2-3 AFC Bournemouth



A late show at Tottenham Hotspur Stadium sees Bournemouth claim all three points#TOTBOU pic.twitter.com/EcGt7Mazwm — Premier League (@premierleague) April 15, 2023

Чемпионат Англии, 31-й тур. Лондон, “Тоттенхэм Хотспур Стэдиум”

“Тоттенхэм” – “Борнмут” 2:3

Голы: Сон 14, Данджума 88 – Винья 38, Соланке 51, Уттара 90+5

“Тоттенхэм”: Льорис – Ромеро, Дайер, Лангле (Санчес 36, Данджума 59) – Порро, Хейбьерг, Скипп (Ришарлисон 77), Перишич – Кулушевски, Кейн, Сон

“Борнмут”: Нету – Келли, Стивенс, Мифем – Винья (Смит 49), Лерма, Ротуэлл, Тавернье (Уттара 79) – Биллинг (Сенеси 79), Кристи (Энтони 66) – Соланке

Предупреждения: Перишич 58 – Кристи 45, Стивенс 45+2, Ротуэлл 90+2