АПЛ. Манчестер Сити - Лестер 3:1. Матч длился 25 минут

Дин Смит уважает традиции. Новый тренер “Лестера” проиграл все шесть своих предыдущих матчей “Манчестер Сити” Пепа Гвардиолы, работая в “Астон Вилле” и “Норвича”. Неутешительная серия Смита продлилась и уже с “Лестером”. Выезд на “Этихад” сложный всегда, особенно в таких условиях. “Горожане” решили все вопросы за 25 минут. Это была десятая подряд победа “Манчестер Сити” во всех турнирах, шестая подряд, в которой “горожане” забили три и больше голов.

Гвардиола сделал несколько изменений в состав после игры с “Баварией”, в частности место в старте получили резервисты Лапорт и Уокер, неполный матч провели Стоунз, Аканджи, Родри, Холанд, Де Брюйне, Альварес, Грилиш. Аке и Гюндоган остались в запасе. Дин Смит не мог рассчитывать на Барнса и Перейру. Тренер “Лестера” решил сыграть в пять защитников, но никаких дивидендов от своей идеи не получил.

Уже на пятой минуте первый гол в матче Джон Стоунз, признанный УЕФА лучшим игроком матча с “Баварией”. Стоунз, умеющий на поле все, получил мяч после отскока в 18 метрах от ворот, и красиво пробил Иверсена.

Проходит всего пять минут и “Манчестер Сити” заработал пенальти – Ндиди рукой прервал подачу Грилиша. Холанд, в своем любимом стиле, сделал резкий рывок, и уложил мяч в угол.

32 - Erling Haaland has equalled the Premier League record for goals in a 38-game season (32), with only Andrew Cole in 1993-94 (34) and Alan Shearer in 1994-95 (34) netting more in any season overall. Hunting. pic.twitter.com/MCvrfoUuPU