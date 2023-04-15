АПЛ. Манчестер Сити - Лестер 3:1. Матч длился 25 минут

Дин Смит уважает традиции. Новый тренер “Лестера” проиграл все шесть своих предыдущих матчей “Манчестер Сити” Пепа Гвардиолы, работая в “Астон Вилле” и “Норвича”. Неутешительная серия Смита продлилась и уже с “Лестером”. Выезд на “Этихад” сложный всегда, особенно в таких условиях. “Горожане” решили все вопросы за 25 минут. Это была десятая подряд победа “Манчестер Сити” во всех турнирах, шестая подряд, в которой “горожане” забили три и больше голов.

Гвардиола сделал несколько изменений в состав после игры с “Баварией”, в частности место в старте получили резервисты Лапорт и Уокер, неполный матч провели Стоунз, Аканджи, Родри, Холанд, Де Брюйне, Альварес, Грилиш. Аке и Гюндоган остались в запасе. Дин Смит не мог рассчитывать на Барнса и Перейру. Тренер “Лестера” решил сыграть в пять защитников, но никаких дивидендов от своей идеи не получил.

Уже на пятой минуте первый гол в матче Джон Стоунз, признанный УЕФА лучшим игроком матча с “Баварией”. Стоунз, умеющий на поле все, получил мяч после отскока в 18 метрах от ворот, и красиво пробил Иверсена.

Проходит всего пять минут и “Манчестер Сити” заработал пенальти – Ндиди рукой прервал подачу Грилиша. Холанд, в своем любимом стиле, сделал резкий рывок, и уложил мяч в угол.

32 - Erling Haaland has equalled the Premier League record for goals in a 38-game season (32), with only Andrew Cole in 1993-94 (34) and Alan Shearer in 1994-95 (34) netting more in any season overall. Hunting. pic.twitter.com/MCvrfoUuPU — OptaJoe (@OptaJoe) April 15, 2023

Куда уже без дубля норвежца. Кевин Де Брюйне отдал свой восьмой ассист на норвежца, который прорвался в свободную зону между центрбеками “Лестера”. Для норвежца этот гол стал 32-м в АПЛ, он сравнялся с показателем Салаха в 38-матчевом сезоне, впереди него только Энди Коул и Алан Ширер, которые забили по 34 гола в 90-х, когда в Премьер-лиге было еще 22 команды.

Интересно, а если бы Холанд сделал хет-трик еще в первом тайме, Гвардиола его заменил не дожидаясь перерыва?

Но проверить теорию не удалось. Больше “Сити” не забивал, Холанд и Стоунз покинули поле в перерыве, игры как таковой больше не было. “Лестер” не хотел больше пропускать (55 мячей – хуже показатель только у “Борнмута”, 59), “Манчестер Сити” сбавил темп, один раз неплохо пробил Марез, но игра приобрела выставочный характер.

И гол “Лестера” тоже получился выставочным, случайным. Подача с углового, Суттар продал Аканджи, Филлипс помешал сыграть Эдерсону, и Ихеаначо с метра переправил мяч в ворота своего бывшего клуба.

“Сити” в конце игры едва сам не усыпил самого себя, Диаш подарил мяч Маддисону, но лидер “Лестера” не смог переиграть Эдерсона, а Гомес едва не привез пенальти. Наконец Ихеаначо пробил в штангу после удара с 15 метров.

Как бы там не было, 3:1 – “Манчестер Сити” приблизился к “Арсеналу”, “Лестер” проигрывает в АПЛ в двадцатый раз (в 31 туре) и остается вторым с конца.

Чемпионат Англии, 31-й тур. Манчестер, “Этихад”

“Манчестер Сити” – “Лестер” 3:1

Голы: Стоунз 5, Холанд 13 (пен.), Холанд 25 – Ихеаначо 75

“Манчестер Сити”: Эдерсон – Лапорт, Диаш, Стоунз (Аканджи 46) – Силва, Родри (Филлипс 53) – Грилиш (Гомес 74), Де Брюйне (Палмер 62), Марез, Уокер – Холанд (Альварес 46)

“Лестер”: Иверсен – Сеюнджю, Суттар, Фас – Кристиансен (Томас 46), Тилеманс (Менди 62), Ндиди (Дака 87), Кастань – Дьюсбери-Холл (Прат 62), Маддисон – Варди (Ихеаначо 46)

Предупреждение: Силва 45