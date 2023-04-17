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Лидс – Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Англии
"Лидсу" победа нужнее – "белые" борются за выживание
Фото: twitter.com/LFC
"Лидс" в рамках 31-го тура АПЛ на Элланд Роуд примет "Ливерпуль". Команде Хави Гарсии необходимо побеждать, чтобы оторваться от зоны вылета. Сейчас отрыв от "Эвертона" и "Ноттингем Форрест" составляет два очка, но у "белых" матч в запасе.
Уповать в домашнем поединке есть на что: в первом круге "Лидс" обыграл на выезде "Ливерпуль" (2:1) и команда надеется развить успех. На руку хозяевам и то, что у "Ливерпуля" ни одной победы в последних 5-ти матчах, тогда как у "Лидса" – 2.
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Игра запланирована на понедельник, семнадцатое апреля. Начало – 22:00. Видеотрансляция состоится на видеосервисе MEGOGО.
АПЛ. 31-й тур. 17.04.2023
"Лидс" 22:00 "Ливерпуль"
Лидс. "Элланд Роуд"
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