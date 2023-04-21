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Эллардайс: Гвардиола совершил большую ошибку, продав Арсеналу звездных Зинченко и Жезуса
"Биг Сэм" считает, что Пеп сделал услугу Артете
Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-наставник "Вест Хэма" Сэм Эллардайс высказался на счет трансферов лета 2022-го года Зинченко и Жезуса из "Ман Сити" в лондонский "Арсенал".
"Возможно, Артета был единственным менеджером, которому Гвардиола продал этих двух игроков. Но думаю это больше не повторится.
Действительно, Зинченко и Жесус полностью переломили ход борьбы за титул этого сезона, и решение Сити продать Арсеналу этих игроков имело негативные последствия для мещан.
Конечно, было трудно предположить, что команда, занявшая пятое место в прошлом сезоне, мгновенно станет претендентом на титул, но игроки мирового класса могут трансформировать такую команду.
Гвардиола совершил большую ошибку, продав сопернику двух звездных игроков, и мы почти уверены, что он больше не повторит такую же ошибку", - рассказал Сэм.
В этом сезоне 26-летний украинец сыграл в 29 матчах за "канониров", в которых записал на свой счет 1 гол и 2 результативные передачи. В свою очередь, 26-летний бразилец принял участие в 26 поединках, забил 9 голов и оформил 7 ассистов.
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