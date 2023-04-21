Эллардайс: Гвардиола совершил большую ошибку, продав Арсеналу звездных Зинченко и Жезуса

Экс-наставник "Вест Хэма" Сэм Эллардайс высказался на счет трансферов лета 2022-го года Зинченко и Жезуса из "Ман Сити" в лондонский "Арсенал".

"Возможно, Артета был единственным менеджером, которому Гвардиола продал этих двух игроков. Но думаю это больше не повторится.

Действительно, Зинченко и Жесус полностью переломили ход борьбы за титул этого сезона, и решение Сити продать Арсеналу этих игроков имело негативные последствия для мещан.

Конечно, было трудно предположить, что команда, занявшая пятое место в прошлом сезоне, мгновенно станет претендентом на титул, но игроки мирового класса могут трансформировать такую команду.

Гвардиола совершил большую ошибку, продав сопернику двух звездных игроков, и мы почти уверены, что он больше не повторит такую же ошибку", - рассказал Сэм.