  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Эллардайс: Гвардиола совершил большую ошибку, продав Арсеналу звездных Зинченко и Жезуса
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Эллардайс: Гвардиола совершил большую ошибку, продав Арсеналу звездных Зинченко и Жезуса

Англия
(1 голосов)

"Биг Сэм" считает, что Пеп сделал услугу Артете

Эллардайс: Гвардиола совершил большую ошибку, продав Арсеналу звездных Зинченко и Жезуса

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-наставник "Вест Хэма" Сэм Эллардайс высказался на счет трансферов лета 2022-го года Зинченко и Жезуса из "Ман Сити" в лондонский "Арсенал".

"Возможно, Артета был единственным менеджером, которому Гвардиола продал этих двух игроков. Но думаю это больше не повторится.

Действительно, Зинченко и Жесус полностью переломили ход борьбы за титул этого сезона, и решение Сити продать Арсеналу этих игроков имело негативные последствия для мещан.

Конечно, было трудно предположить, что команда, занявшая пятое место в прошлом сезоне, мгновенно станет претендентом на титул, но игроки мирового класса могут трансформировать такую команду.

Гвардиола совершил большую ошибку, продав сопернику двух звездных игроков, и мы почти уверены, что он больше не повторит такую же ошибку", - рассказал Сэм.

В этом сезоне 26-летний украинец сыграл в 29 матчах за "канониров", в которых записал на свой счет 1 гол и 2 результативные передачи. В свою очередь, 26-летний бразилец принял участие в 26 поединках, забил 9 голов и оформил 7 ассистов.

По теме
yellow-arrow
Компани серйозно заинтересовал руководство Челси
yellow-arrow
Барселона близка к соглашению с Месси и Гюндоганом
yellow-arrow
Шикарная топлесс-модель и фанатка МЮ в отчаянии после разгрома от Севильи. ФОТО
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Сэм Эллардайс Манчестер Сити Александр Зинченко Сэм Аллардайс Пеп Гвардиола Габриэл Жезус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
tbrfootball.com

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Spokoyno (Київ)
21.04.2023 в 18:16
А що робити, коли купляєш Ґоланда та повно закидів порушення фінансового Fair Play Тим більш Ерік забиває більш ніж Жезус з Стерлінгом разом І оклад десь двох має Футбол наразі це просто бізнес, а там все крутиться навколо грошей!
Ответить
0
0
alex.belogubko (одесса)
21.04.2023 в 17:36
какая Зина звезда не смешно
Ответить
0
-2
Romerik (YNWA)
21.04.2023 в 18:26
Ну да, тобі то великому диванному експерту краще видно, ніж добротному антикризисному тренеру, експертам з англійського тв і колишнім гравцям апл. Куда там їм до одеського форумчанина
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде