  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Манчестер Юнайтед вскоре продолжит контракт с основным вратарем, - источник
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Манчестер Юнайтед вскоре продолжит контракт с основным вратарем, - источник

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Клуб принял решение сохранить важного игрока на следующий сезон

Манчестер Юнайтед вскоре продолжит контракт с основным вратарем, - источник

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Испанский голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид де Хеа близок к подписанию нового контракта с клубом. Об этом сообщило издание Forbes.

Действующий контракт 32-летнего голкипера истекает этим летом, и ранее сообщалось, что первое предложение о продлении соглашения де Хеа отклонил. Отмечалось, что испанскому футболисту придётся пойти на сокращение зарплаты, чтобы остаться в "Манчестер Юнайтед", и де Хеа не был готов пойти на это.

Однако сейчас в "Юнайтед" приняли принципиальное решение сохранить Давида. Стороны близки к заключению нового контракта. В текущем сезоне испанский голкипер сыграл 48 матчей во всех турнирах и помог манкунианскому клубу выиграть Кубок английской лиги.

По теме
yellow-arrow
Тен Хаг: Магуайр играет важную роль в Манчестер Юнайтед
yellow-arrow
Гвардиола: Смотрел матч Наполи - Милан. Итальянский футбол в полном порядке
yellow-arrow
Ман Сити - Шеффилд Юнайтед: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Давид де Хеа Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Forbes

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде