Манчестер Юнайтед вскоре продолжит контракт с основным вратарем, - источник

Испанский голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид де Хеа близок к подписанию нового контракта с клубом. Об этом сообщило издание Forbes.

Действующий контракт 32-летнего голкипера истекает этим летом, и ранее сообщалось, что первое предложение о продлении соглашения де Хеа отклонил. Отмечалось, что испанскому футболисту придётся пойти на сокращение зарплаты, чтобы остаться в "Манчестер Юнайтед", и де Хеа не был готов пойти на это.

Однако сейчас в "Юнайтед" приняли принципиальное решение сохранить Давида. Стороны близки к заключению нового контракта. В текущем сезоне испанский голкипер сыграл 48 матчей во всех турнирах и помог манкунианскому клубу выиграть Кубок английской лиги.