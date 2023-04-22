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Каррагер: Судьба титула всё ещё в руках Арсенала, но впереди матч с Манчестер Сити

Англия
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Эксперт скептически оценивает шансы лондонцев

Каррагер: Судьба титула всё ещё в руках Арсенала, но впереди матч с Манчестер Сити

Goal

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Бывший игрок "Ливерпуля" и футбольный эксперт Джейми Каррагер оценил шансы лондонского "Арсенала" в борьбе за титул чемпиона английской Премьер-лиги после ничьей в матче 32-го тура с "Саутгемптоном" (3:3).

"Я не совсем уверен, имеет ли эта ничья такое большое значение для "Арсенала". Вероятно, им нужно отправиться в гости к "Ман Сити" и набрать три очка, если они хотят продолжить борьбу и выиграть чемпионат.

Судьба титула всё ещё в руках "Арсенала", и мы постоянно об этом говорим, и это просто показывает, насколько они были впереди. Они потеряли шесть очков в последних трёх играх, но всё ещё имеют шансы. У них действительно было значительное преимущество, но теперь им предстоит совершить нечто чудесное до конца сезона, если они хотят выиграть чемпионат.

Но мы видели раньше, как после поражения от "Манчестер Сити" на домашнем стадионе они выиграли следующие семь игр. У них впереди шесть матчей, и им придётся сделать что-то особенное до конца сезона, чтобы выиграть", - сказал Каррагер.

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В статье: Арсенал (Лондон) Джейми Каррагер Манчестер Сити
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Источник:
Daily Mail

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