АПЛ. Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:2. Пять голов за двадцать минут

“Ливерпуль” отделался легким испугом в матче с “Ноттингем Форест”. “Красные” во втором тайме дважды выходили вперед, но аутсайдер отвечал своими голами. И все же Салаху удалось забить третий и победный гол. “Ливерпуль” побеждает во втором туре подряд.

После игры с “Лидсом” (6:1) очень интересно было в каком виде предстанет на “Энфилде” в “Ливерпуль” в игре с худшей выездной командой лиги. Будет ли это легкая победа или вновь “красные” что-то учудят? По ходу матча хозяев бросало в крайности.

В первом тайме игра кружилась на половине поля “Фореста”. “Ливерпуль” выполнил десять ударов против одного у гостей, процент владения – 86 на 14, точные передачи 341 против 31. “Ливерпуль” много владел мячем, но дивидендов из своего владения получал мало. “Ноттингем Форест” плотно и дисциплинированно защищался, позволив “Ливерпулю” создать только два полушанса. В частности удивительным образом не попал в ворота Диогу Жота с пары метров.

Но во втором тайме португалец все же забил свой гол. После углового Трента у ворот Наваса возникла суматоха, Фабиньо то ли пробил, то ли дал пас ближе к воротам, и Жота отправил мяч в сетку головой.

“Форест” отыгрался всего через четыре минуты. Гости выполняли аут с фланга, “Ливерпуль” практически всей командой готов был накрывать соперника, но Гиббз-Уайт увидел подключение Уильямса на противоположном фланге, и перевел ему мяч. Это был первый гол экс-игрока “Ливерпуля” в АПЛ. И надо же было уэльсцу забить именно на “Энфилде”.

Но “Ливерпуль” быстро забил второй. Снова стандарт, подача Робертсона и каким-то образом Жота остался без внимания защитников “Фореста”. Прием, удар, 2:1.

Гости не сдавались, “Ливерпуль” играл без уверенности. Алиссон в простой ситуации выбил мяч в аут, Ньякате далеко вернул его в поле, и Гиббз-Уайт классно уложил мяч в ворота.

Но если “Ливерпуль” пропускал после аутов, то “Форест” – после стандартов. Александер-Арнольд выполнил точную диагональ из глубины, а на завершении был Салах.

“Форест” мог не раз сравнивать счет. Опасный удар Авонийи через себя, Джонсон отправил мяч в перекладину… но и у “Ливерпуля” тоже были свои шансы. Однако команды остановились на пяти голах, забитых с 47 по 70 минуту.

“Ливерпуль” побеждает во втором туре подряд и сохраняет надежды на финиш в топ-4. “Форест” мог рассчитывать на большее в этом матче, но вновь проиграл, и теперь занимает второе с конца место.

Чемпионат Англии, 32-й тур. Ливерпуль, “Энфилд”

“Ливерпуль” – “Ноттингем Форест” 3:2

Голы: Жота 47, Жота 55, Салах 70 – Уильямс 51, Гиббз-Уайт 67

“Ливерпуль”: Алиссон – Александер-Арнольд, ван Дейк, Конате, Робертсон – Хендерсон, Фабиньо (Тьяго 60), Джонс (Милнер 81) – Салах, Гакпо (Нуньес 60), Жота (Диас 81)

“Ноттингем Форест”: Навас – Маккенна (Уоррэлл 30), Ньякате, Фелипе (Деннис 87) – Лоди (Айю 87), Мангаля, Фройлер (Джонсон 76), Уильямс – Данилу, Гиббз-Уайт – Авонийи (Сарридж 87)

Предупреждение: Уильямс 83