Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
АПЛ. Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:2. Пять голов за двадцать минут
Зрелищный матч на Энфилде
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
“Ливерпуль” отделался легким испугом в матче с “Ноттингем Форест”. “Красные” во втором тайме дважды выходили вперед, но аутсайдер отвечал своими голами. И все же Салаху удалось забить третий и победный гол. “Ливерпуль” побеждает во втором туре подряд.
После игры с “Лидсом” (6:1) очень интересно было в каком виде предстанет на “Энфилде” в “Ливерпуль” в игре с худшей выездной командой лиги. Будет ли это легкая победа или вновь “красные” что-то учудят? По ходу матча хозяев бросало в крайности.
В первом тайме игра кружилась на половине поля “Фореста”. “Ливерпуль” выполнил десять ударов против одного у гостей, процент владения – 86 на 14, точные передачи 341 против 31. “Ливерпуль” много владел мячем, но дивидендов из своего владения получал мало. “Ноттингем Форест” плотно и дисциплинированно защищался, позволив “Ливерпулю” создать только два полушанса. В частности удивительным образом не попал в ворота Диогу Жота с пары метров.
Но во втором тайме португалец все же забил свой гол. После углового Трента у ворот Наваса возникла суматоха, Фабиньо то ли пробил, то ли дал пас ближе к воротам, и Жота отправил мяч в сетку головой.
Goals - @DiogoJota18— Liverpool FC (@LFC) April 22, 2023
Assists - @_fabinhotavares, @andrewrobertso5
4️⃣ in 2️⃣ games for our lad from Portugal. pic.twitter.com/nkVdhKR7ZY
“Форест” отыгрался всего через четыре минуты. Гости выполняли аут с фланга, “Ливерпуль” практически всей командой готов был накрывать соперника, но Гиббз-Уайт увидел подключение Уильямса на противоположном фланге, и перевел ему мяч. Это был первый гол экс-игрока “Ливерпуля” в АПЛ. И надо же было уэльсцу забить именно на “Энфилде”.
Но “Ливерпуль” быстро забил второй. Снова стандарт, подача Робертсона и каким-то образом Жота остался без внимания защитников “Фореста”. Прием, удар, 2:1.
Гости не сдавались, “Ливерпуль” играл без уверенности. Алиссон в простой ситуации выбил мяч в аут, Ньякате далеко вернул его в поле, и Гиббз-Уайт классно уложил мяч в ворота.
Но если “Ливерпуль” пропускал после аутов, то “Форест” – после стандартов. Александер-Арнольд выполнил точную диагональ из глубины, а на завершении был Салах.
????️????️????️????️@TrentAA with four assists in his last three @PremierLeague games. pic.twitter.com/UYOlk1AWuh— Liverpool FC (@LFC) April 22, 2023
“Форест” мог не раз сравнивать счет. Опасный удар Авонийи через себя, Джонсон отправил мяч в перекладину… но и у “Ливерпуля” тоже были свои шансы. Однако команды остановились на пяти голах, забитых с 47 по 70 минуту.
“Ливерпуль” побеждает во втором туре подряд и сохраняет надежды на финиш в топ-4. “Форест” мог рассчитывать на большее в этом матче, но вновь проиграл, и теперь занимает второе с конца место.
Чемпионат Англии, 32-й тур. Ливерпуль, “Энфилд”
“Ливерпуль” – “Ноттингем Форест” 3:2
Голы: Жота 47, Жота 55, Салах 70 – Уильямс 51, Гиббз-Уайт 67
“Ливерпуль”: Алиссон – Александер-Арнольд, ван Дейк, Конате, Робертсон – Хендерсон, Фабиньо (Тьяго 60), Джонс (Милнер 81) – Салах, Гакпо (Нуньес 60), Жота (Диас 81)
“Ноттингем Форест”: Навас – Маккенна (Уоррэлл 30), Ньякате, Фелипе (Деннис 87) – Лоди (Айю 87), Мангаля, Фройлер (Джонсон 76), Уильямс – Данилу, Гиббз-Уайт – Авонийи (Сарридж 87)
Предупреждение: Уильямс 83
Популярное сейчас
- Динамо - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Ворскла - Металлист. Четыре пенальти за тайм, из которых один - ошибочный. Еще дискуссии по не удалению вратаря харьковчан
- Днепр-1 - Рух. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- "Раньше Челси подписывал Чеха, Шевченко, меня...". Дрогба раскритиковал нынешнюю трансферную политику клуба
- София Причина. Не только арбитр, но и привлекательная и жизнерадостная девушка - ФОТО
- Наконец-то пережил разрыв с Савиной. Супряга закрутил роман с горячей Мисс Украина. ФОТО