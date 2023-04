АПЛ. Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:2. Пять голов за двадцать минут

“Ливерпуль” отделался легким испугом в матче с “Ноттингем Форест”. “Красные” во втором тайме дважды выходили вперед, но аутсайдер отвечал своими голами. И все же Салаху удалось забить третий и победный гол. “Ливерпуль” побеждает во втором туре подряд.

После игры с “Лидсом” (6:1) очень интересно было в каком виде предстанет на “Энфилде” в “Ливерпуль” в игре с худшей выездной командой лиги. Будет ли это легкая победа или вновь “красные” что-то учудят? По ходу матча хозяев бросало в крайности.

В первом тайме игра кружилась на половине поля “Фореста”. “Ливерпуль” выполнил десять ударов против одного у гостей, процент владения – 86 на 14, точные передачи 341 против 31. “Ливерпуль” много владел мячем, но дивидендов из своего владения получал мало. “Ноттингем Форест” плотно и дисциплинированно защищался, позволив “Ливерпулю” создать только два полушанса. В частности удивительным образом не попал в ворота Диогу Жота с пары метров.

Но во втором тайме португалец все же забил свой гол. После углового Трента у ворот Наваса возникла суматоха, Фабиньо то ли пробил, то ли дал пас ближе к воротам, и Жота отправил мяч в сетку головой.

Goals - @DiogoJota18 Assists - @_fabinhotavares , @andrewrobertso5 4️⃣ in 2️⃣ games for our lad from Portugal. pic.twitter.com/nkVdhKR7ZY

“Форест” отыгрался всего через четыре минуты. Гости выполняли аут с фланга, “Ливерпуль” практически всей командой готов был накрывать соперника, но Гиббз-Уайт увидел подключение Уильямса на противоположном фланге, и перевел ему мяч. Это был первый гол экс-игрока “Ливерпуля” в АПЛ. И надо же было уэльсцу забить именно на “Энфилде”.

Но “Ливерпуль” быстро забил второй. Снова стандарт, подача Робертсона и каким-то образом Жота остался без внимания защитников “Фореста”. Прием, удар, 2:1.

Гости не сдавались, “Ливерпуль” играл без уверенности. Алиссон в простой ситуации выбил мяч в аут, Ньякате далеко вернул его в поле, и Гиббз-Уайт классно уложил мяч в ворота.

Но если “Ливерпуль” пропускал после аутов, то “Форест” – после стандартов. Александер-Арнольд выполнил точную диагональ из глубины, а на завершении был Салах.

????️????️????️????️@TrentAA with four assists in his last three @PremierLeague games. pic.twitter.com/UYOlk1AWuh