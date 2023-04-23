В завершении переговоров между Луисом Энрике и Челси инициатором был клуб

Луис Энрике больше не является кандидатом на пост главного тренера “Челси”. Как сообщает Фабрицио Романо, именно лондонцы являлись инициаторами завершения переговоров.

Почеттино продолжает быть главным претендентом на то, чтобы возглавить "аристократов". Это стало известно раньше, и пока ничего не изменилось.

Впоследствии будет новая информация об аргентинском наставнике.

Отметим, что в случае с кандидатурой Юлиана Нагельсманна именно немецкий тренер был инициатором выхода из переговоров с лондонцами.

Луис Энрике не работает с декабря 2022 года – тогда он покинул сборную Испании. В последний раз наставник тренировал клуб в 2014-2017 годах – "Барселону". За пределами Испании он работал только в Роме (2011-2012 гг.).