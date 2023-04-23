Эрик тен Хаг: Де Хеа показал, на что он способен

Главный тренер Манчестер Юнайтед дал комментарии, касательно победного матча против Брайтона, который закончился серией пенальти.



"В четверг я видел команду, которую не мог узнать, но сегодня мы вернулись к привычной игре. Я увидел решительность и стойкость. Мы боролись за каждый ярд и соревновались в каждом единоборстве. У нас были хорошие шансы." - высказался главный тренер "Манчестер Юнайтед" в интервью BBC One.

Также он добавил несколько комментариев о своих игроках. Начал он с Виктора Линделефа, который забил победный пенальти:

"Он прекрасно себя проявляет, когда дело доходит до пенальти, и вообще он довольно крутой игрок. Я считаю, что Виктор и Люк Шоу сыграли блестяще. Они прекрасно сотрудничали с Каземиро. Давид де Хеа меня очень впечатлил. Он сделал несколько блестящих сейвов. Было больно, когда он ошибался в четверг в матче против "Севильи". Но сегодня Давид показал, на что он способен."

Теперь "Манчестер Юнайтед" сыграет в финале кубка Англии против "Манчестер Сити". Матч начнется 3 мая в 17:00 по Киеву.