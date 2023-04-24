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Тоттенхэм уволил сменщика Антонио Конте. Его место займет Райан Мейсон, который подхватывал клуб за Моуриньо

Англия
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С постоянным тренером договориться не успели

Тоттенхэм уволил сменщика Антонио Конте. Его место займет Райан Мейсон, который подхватывал клуб за Моуриньо

Фото: "Тоттенхэм"

Новина українською

"Тоттенхэм" уволил Кристана Стеллини, который руководил командой после отставки Антонио Конте. Теперь команду будет тренировать бывший член тренерского штаба Райан Мейсон.

Председатель совета директоров Дэниэл Леви выпустил заявление по поводу недовлетворительного результата в матче против "Ньюкасла" (1:6).

"Воскресная игра против "Ньюкасла" была совершенно неприемлемой. Видеть это было разрушительно. Мы можем рассмотреть множество причин, почему это произошло, и хотя я, Совет директоров, тренеры и игроки должны взять на себя коллективную ответственность, в конечном итоге ответственность лежит на мне", – говорится в заявлении на сайте клуба.

Ранее Райан Мейсон уже подхватывал команду после отставки Жозе Моуриньо весной 2021-го. Тогда он доиграл с командой 7 матчей на финише сезона. При нем клуб набирал в среднем 1,71 очко за матч.

Напомним, что клуб рассматривал множество кандидатов на замену Конте в качестве постоянного тренера. Среди основных претендентов видят Юлиана Нагельсманна и Луиса Энрике.

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В статье: Антонио Конте Тоттенхэм (Лондон) Райан Мейсон
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Источник:
tottenhamhotspur.com

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